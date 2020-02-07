عقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية تبلغ ١٠ آلاف دولار، حيث وصل سعر بيتكوين أخيرًا إلى خمسة أرقام

تام شمس - الجمعة 7 فبراير 2020 06:51 مساءً - تجاوزت بيتكوين (BTC) علامة ١٠٠٠٠ دولار لمساحات واسعة من المستثمرين من المؤسسات هذا الأسبوع حيث يبدو من المرجح أن ترتفع الأسواق بشكل متزايد.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

بورصة شيكاغو التجارية تصل إلى ١٠ آلاف دولار لكل عملة بيتكوين

تُظهر البيانات المستقاة من عقود بيتكوين الآجلة من مجموعة بورصة شيكاغو التجارية أن السعر الضمني لعملة بيتكوين يصل إلى الأرقام الخمسة الرمزية يوم ٦ فبراير.

ومنذ ذلك الحين، أدى التصحيح الطفيف إلى انخفاض سعر بيتكوين مقابل الدولار - حيث يتم تداولها حاليًا عند ٩٨٠٠ دولار، في حين تحوم العقود الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية حول ٩٩٠٠ دولار.

عقود بيتكوين الآجلة ببورصة شيكاغو التجارية على مدى أسبوعين. المصدر: تريدينغ فيو

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ترافق الحماس الكبير مع زخم سعر بيتكوين الثابت طوال الأسبوع الماضي.

فبعد تحدي الدعم بقيمة ٩٠٠٠ دولار في ٤ فبراير، شهدت الطفرة التصاعدية المفاجئة وصول أكبر عملة مشفرة إلى مستويات قياسية محلية جديدة تبلغ ٩٨٤٠ دولارًا - وهو أفضل مركز لها منذ منتصف سبتمبر.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، يبلغ معدل أداء بيتكوين السنوي حاليًا أكثر من ٣٥٪، في المرتبة الثانية بعد سهم تسلا من حيث المكاسب منذ ١ يناير.

محلل يترقب ١٠ آلاف دولار للعقود الآجلة قريبًا

بالنسبة لمحلل أسواق كوينتيليغراف filbfilb، تمثل مستويات وقت كنتابة المقالة نقطة تحول مهمة بالنسبة إلى زوج بيتكوين مقابل بيتكوين، مع وجود حركة قوية في أي من الاتجاهين.

حيث لخص المشتركين في قناة التداول الخاصة به على تيليغرام يوم الجمعة أن "الصورة الشاملة تقترب من الإغلاق ... وسيكون أمرًا مجيدًا إذا أخذتنا بورصة شيكاغو التجارية عبر ١٠ آلاف عند الإغلاق".

وأضاف filbfilb أنه يتطلع إلى الدعم المحتمل عند ٩٥٥٠ دولارًا في حالة حدوث عمليات بيع.