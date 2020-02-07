المعاملات المؤكدة من بيتكوين تبلغ أعلى مستوى يوميًا خلال ٥ أشهر

تام شمس - الجمعة 7 فبراير 2020 05:52 مساءً - في الوقت الذي يتخطى فيه مستوى المعاملات ٥٠٠ مليون معاملة، فإن المعاملات اليومية المؤكدة من بيتكوين (BTC) ترتفع أيضًا.

حيث تشير أحدث البيانات المتاحة على بلوكتشين.كوم، يوم ٦ فبراير، إلى ٣١٥٣٧٠ معاملة يوميًا على بلوكتشين، و٣٦٨٦٠٤ يوم ٥ فبراير.

وهذه مستويات لم نشهدها منذ أوائل سبتمبر ٢٠١٩ - على الرغم من أنها لا تزال تتوقف عن بلوغ ذروتها في ٢٠١٩ في مايو، والتي شهدت كسر الشبكة لأكثر من ٤٥٠،٠٠٠ معاملة يوميًا.

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معاملات بلوكتشين بيتكوين اليومية المؤكدة، من فبراير ٢٠١٩ إلى فبراير ٢٠٢٠. المصدر: بلوكتشين.كوم

مؤشرات ارتفاع على جميع الأصعدة

في الوقت نفسه، تشهد الأسواق تدفقًا قويًا من اللون الأخضر، مع اقتراب بيتكوين الآن من الحصول على نقطة سعرية تبلغ ١٠٠٠٠ دولار، حيث أدى النمو بنسبة ٥٪ خلال الأسبوع إلى رفع العملة المشفرة إلى ٩٨٠٠ دولار اعتبارًا من وقت كتابة المقالة.

وتتناقض الإحصائيات القوية للعملة الرئيسية بشكل صارخ مع النزول القوي لناتج انقسامها الكلي، بيتكوين كاش (BCH)، والتي لم يشهد الأسبوع الماضي أي كتلة واحدة مؤكدة لأكثر من خمس ساعات بسبب خلل في التعدين - وهي عقبة تم إزالتها بسهولة بسبب انخفاض استخدام الشبكة نسبيًا.

وخارج الأسواق الفورية، ارتفعت الفائدة المفتوحة لعقود بيتكوين في بورصة بيتميكس إلى مستوى جديد بلغ ١,٥ مليار دولار، وتكشف البيانات الجديدة الصادرة عن سكيو ماركتس عن عقود بيتكوين الآجلة مع انتهاء تاريخ مايو ٢٠٢٠ ويونيو ٢٠٢٠ إلى ١٠ آلاف دولار على منصات التداول.