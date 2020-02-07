منصة دفع بلوكتشين بايستاند تجمع ٢٠ مليون دولار في الجولة "ب"

تام شمس - الجمعة 7 فبراير 2020 05:52 مساءً - جمعت بايستاند بنجاح ٢٠ مليون دولار في الجولة التمويلية من السلسلة ب، حسبما أفادت فنتشر بيت وآخرون يوم ٦ فبراير. وستستخدم الشركة هذه الأموال لتسريع نمو منصة الدفع التجارية المستندة إلى بلوكتشين.

وتشمل الجولة الحالية استثمارات من دي إن إمس فنتشرز باتري فنتشرز وإيك فنتشرز وكومرس فنتشرز ووايلد كات فنتشرز. كما شارك المستثمرون الحاليون أيضًا وهو ليب غلوبال بارتنرز وبلورن فنتشرز وغيرهم.

وستستخدم الشركة الأموال لتوسيع فرقها في سكوتس فالي بكاليفورنيا وغوادالاخارا بالمكسيك، بالإضافة إلى تمويل توسيع خطوط إنتاجها. وتقدم بايستاند منصة قائمة على أساس بلوكتشين لعملائها تعمل على التحويل الرقمي لتسوية المدفوعات التجارية في العديد من الصناعات.

حيث قال جيريمي ألموند، الرئيس التنفيذي لشركة بايستاند، لفنتشر بيت:

"إنه مثل فينمو للمعاملات المعقدة للتجارة. فنحن نعيد تشغيل البنية التحتية المالية لأنه تم بناء الكثير منها قبل الإنترنت. وهي تعيق الشركات. ونحن نأتي بنموذج أعمال جديد، نقوم بالمدفوعات كخدمة". Advertisements

بايستاند تقوم بأتمتة إجراءات الدفع لبعض الصناعات. على سبيل المثال، يسمح لشركات التأمين باستلام مدفوعات الأقساط رقميًا وإرسال التسويات للمطالبات. وتستفيد مجالات مثل التصنيع والنقل والأدوية أيضًا من الدورة النقدية الرقمية.

وتستخدم بايستاند أيضًا العقود الذكية للتفاوض على الشروط بين الشركات. وحسبما أوضح ألموند:

"نحن نمكن البنية التحتية بين الشركات من استخدام ما يسمونه بالعقود الذكية. ونحن ندفع لك على هذه الشروط. كيف تضمن حدوث ذلك؟ بنية بلوكتشين التحتية جيدة لهذا النوع من الأشياء."

وقد أصبح هذا ممكنًا عن طريق نظام بلوكتشين هجين يتألف من مكون عام للأمان والتتبع، متصل بالبنية التحتية الخاصة للتحجيم.

وتسير الشركة على مسار سريع للنمو، حيث تضاعفت عائداتها السنوية بأكثر من الضعف خلال الـ ٢٤ شهرًا الماضية. وفي نفس الإطار الزمني، أضافت الشركة أكثر من ٨٠ من عملاء المؤسسات الكبيرة. ومن بين عملائها الحاليين JCB وبوغابو كوفيرتوس باراشوت هوم وبنك سيليكون فالي.