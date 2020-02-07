يمكنك الآن استخدام العملات المشفرة لتداول العقود الآجلة "ترامب-٢٠٢٠"

تام شمس - الجمعة 7 فبراير 2020 05:52 مساءً - أنشأت بورصة مشتقات العملات المشفرة FTX عقودًا آجلة متخصصة للمتداولين للمراهنة على إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب في عام ٢٠٢٠.

وقد أعلنت شركة FTX، التي يطلق عليها اسم ترامب-٢٠٢٠ (ترامب)، في ٥ فبراير أن العقد ينتهي إلى دولار واحد إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٠، و٠ دولارًا إذا كان غير ذلك.

ويتزامن إطلاق ترامب مع استطلاع جديد أجرته مؤسسة غالوب هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن معدل الموافقة على منصب الرئيس قد ارتفع إلى ٤٩٪ - وهو أعلى مستوى في أي استطلاع أجرته مؤسسة غالوب منذ توليه منصبه في عام ٢٠١٧.

علاوةً على ذلك، ارتفع معدل التأييد بين الجمهوريين بست نقاط مئوية منذ أوائل يناير وهو الآن أعلى بثلاث نقاط من أفضل سابق له.

وقد أجري الاستطلاع في الفترة من ١٦ إلى ٢٩ يناير في خضم محاكمة عزل مجلس الشيوخ - والتي أسفرت منذ ذلك الحين عن تبرئة الرئيس.

كيفية تداول عقود ترامب

حسبما توضح FTX، ومع وضع أسعار الفائدة والرسوم وعدم الكفاءة جانبًا، فإن سعر عقد ترامب واحد يجب أن يساوي احتمال إعادة انتخاب ترامب: أي احتمال بنسبة ٥٢٪ يعني أن العقد يجب أن يتداول نظريًا عند ٠,٥٢ دولار.

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وتستند جميع حسابات المخاطر في العقد إلى "سعر المخاطرة" بقيمة ٥ دولارات لكل عقد، مع الهوامش المطلوبة التالية لعقد ترامب واحد:

الهوامش المطلوبة في عقود ترامب-٢٠٢٠ الآجلة FTX. المصدر: ftx.com

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يمضون فترة طويلة، فإن الحد الأقصى للهامش المبدئي وهامش الصيانة هو سعر العلامة، وسعر ١ دولار للمشترين.

ومع تحديد موعد الانتخابات في ٣ نوفمبر ٢٠٢٠، تقول FTX إنها ستقوم بتسوية العقد بمجرد أن تقوم جميع وسائل الإعلام الرئيسية بالإجماع بتوقع مرشح للفائز - دون أن تنتظر بالضرورة فرز الأصوات الرسمية على أساس كل ولاية على حدة أن تنتهي تمامًا.

والجدير بالذكر أن التداول على FTX ليس مفتوحًا للمقيمين في الولايات المتحدة، ولا للمقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة، وغيرها من الولايات القضائية الممنوعة.