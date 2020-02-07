رائدة متداولي العملات المشفرة رنا ياريد تغادر غولدمان ساكس

تام شمس - الجمعة 7 فبراير 2020 05:49 صباحاً - فقدت مجموعة غولدمان ساكس، إحدى مخضرميها في الخدمات المالية، واحدة أخرى من كبار موظفيها يوم ٥ فبراير بعد أن عبر اثنان من المديرين التنفيذيين عن خطط المغادرة قبل عدة أيام.

وتعتزم رانا ياريد، شريكة غولدمان ساكس، الخروج من مركزها في غولدمان ساكس من أجل العمل في مجال رأس المال الاستثماري، حسبما أخبر مصدر بلومبرغ في مقال نشر يوم ٥ فبراير. وخلال فترة وجودها في غولدمان، لعبت ياريد دورًا رئيسيًا في مساعي العملات المشفرة للعملاقة المالية.

غولدمان في مجال العملات المشفرة

منذ عام ٢٠١٧، شهد مجال بلوكتشين والعملات المشفرة تدفقًا من كيانات السوق التقليدية بعض الشيء. وفي يوليو ٢٠١٩، أظهر منشور وظيفة من غولدمان ساكس اهتمام الشركة المتزايد المحتمل في هذه الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، منذ الخريف الماضي، انتقل العديد من خريجي غولدمان ساكس إلى هذه الصناعة، بما في ذلك هوارد سورلوف، الذي انضم كمستشار عام لشركة بلوكتشين.كوم في أكتوبر الماضي.

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وكجزء من مجموعة من المتداولين، ترأست ياريد الغوص من غولدمان في مجال العملات المشفرة، حيث خصصت أجزاء من أموال الشركة إلى شركات التكنولوجيا الحديثة، حسبما ذكرت بلومبرغ. وكانت ياريد مسؤولة عما يقرب من ٢ مليار دولار في الأموال المستثمرة.

يارد في العمل

بدايةً من عام ٢٠٠٦، كانت ياريد تتمتع بحياة مهنية مشهورة في غولدمان ساكس، وحققت مكانة شراكة بحلول سن ٣٤ عام ٢٠١٨، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ. وخلال الفترة التي قضتها في الشركة، تمكنت ياريد أيضًا من تدبير استثماراتها للشركة، حيث أشرفت على ٣٠ فردًا.

ومنذ بضعة أيام فقط، فقد غولدمان ساكس اثنين من كبار موظفيه الآخرين - عزرا ناحوم وآدم كورن، حسبما أوضح مقال مفصل في بلومبرغ.