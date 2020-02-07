إيقاف عمليات تعدين العملات المشفرة في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا

تام شمس - الجمعة 7 فبراير 2020 03:51 صباحاً - بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير للحفاظ على الوضع تحت السيطرة. وتتأثر الشركات في جميع أنحاء البلاد. فمن خلال المراقبة الحالية للحجر الصحي، يظل الأشخاص في المكان الذي هم فيه ولا يمكنهم العودة إلى عملهم.

وقد اضطرت مزرعة تعدين، على وجه الخصوص، إلى الإغلاق أثناء الوباء. فوفقًا لما أعلنه مدير عام شركة BTC.top جيانغ زوير على ويبو يوم ٤ فبراير، تم إجبار جميع آلات التعدين على الإغلاق في إحدى مزارع التعدين التي يملكها في منطقة نائية في الصين.

ووفقًا لمنشور زوير، قيل للشركة إنه لا يُسمح لها بالعودة إلى العمل في الوقت الحالي. وهو يدعي أن العاملين في مزرعة التعدين لم يتوقفوا عن العمل ولم يغادر أي من موظفي الصيانة هذه المنطقة قبل فترة مراقبة الحجر الصحي.

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في الوقت نفسه، شركات أجهزة تعدين بيتكوين في الصين تؤجل خدمات ما بعد البيع

ساهمت الكهرباء والموارد الميسورة التكلفة في مناطق المقاطعات مثل شينجيانغ ومنغوليا الداخلية ويوننان وسيتشوان في وضع الصين كسوق رئيسي للقائمين بتعدين بيتكوين.

تعد بيتماين وكنعان كريتيف من الشركات المصنعة الرئيسية لرقائق التعدين في الصين، حيث تنتج بيتماين ٦٦٪ من أجهزة تعدين العملات المشفرة في العالم.

ومع ذلك، وبسبب تفشي الفيروس، نشرت شركات مثل بيتماين وكنعان ومايكرو بي تي إشعارات على مواقعها على الإنترنت بشأن التأخير في خدمات ما بعد البيع حتى ١٠ فبراير.