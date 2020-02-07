سعر بيتكوين يستهدف ١٠ آلاف دولار مع ارتفاع سعر الفائدة المفتوحة من بيتميكس إلى ١,٥ مليار دولار

تام شمس - الجمعة 7 فبراير 2020 02:52 صباحاً - استمرت التوجهات الصعودية في البناء في سوق العملات المشفرة حيث إن العديد من العملات البديلة سجلت مكاسب ثنائية الرقم على أساس يومي. يواصل سعر بيتكوين الفوري في بورصات العملات المشفرة ارتفاعه مع مرور كل يوم وفي وقتٍ سابق اليوم، حيث كسر السعر فوق ٩٨٠٠ دولار، ويمتد إلى ٩٦٦٢ دولارًا قبل أن يتراجع للتداول عند حوالي ٩٦٥٠ دولارًا.

مخطط السعر اليومي لسوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

عرضت البيانات المنشورة مؤخرًا من سكيو ماركتس ارتفاع عقود بيتكوين الآجلة مع تاريخ انتهاء صلاحية مايو ٢٠٢٠ ويونيو ٢٠٢٠، إلى ١٠٠٠٠ دولار وما فوق في مجموعة من البورصات. ويعزز هذا من الاعتقاد السائد بأن الاتجاه الصعودي لبيتكوين سيستمر في المستقبل المنظور.

المقايضة الدائمة/عقود بيتكوين الآجلة المدرجة. المصدر: Skew.com

ارتفعت الفائدة لعقود بيتكوين الآجلة في بيتميكس إلى مستوى جديد بلغ ١,٥ مليار دولار. وتبرز الفائدة المفتوحة ببساطة حجم العقود التي يفتحها المشترون والبائعون في البورصة. وتشير الرواية الأخيرة بين المتداولين إلى أنه عندما يصل سعر الفائدة المفتوحة إلى مليار دولار، فإن السوق يهبط وسعر بيتكوين يتقلص.

الفائدة المفتوحة لعقود بيتكوين الآجلة المتداولة في البورصة. المصدر: Skew.com

بشكل عام، يتتبع معظم متداولي العملات المشفرة تقلبات الفائدة المفتوحة لتحديد قوة الاتجاهات الصعودية والهبوطية في حركة سعر بيتكوين. وعندما يزداد سعر بيتكوين والفائدة المفتوحة في المحللين جنبًا إلى جنب، فإن هذا الاتجاه يكون قويًت، في حين يتم الوصول إلى الاستنتاج المعاكس عندما يتحرك السعر والحجم و الفائدة المفتوحة ضد بعضهما البعض.

ومن المثير للاهتمام أنه قد تم اختراق عتبة مليار دولار على الفائدة المفتوحة، ومع ذلك يستمر سعر البيتكوين في الارتفاع كل يوم.

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إجمالي الفائدة المفتوحة والحجم ($) لعقود بيتكوين الآجلة على باكت. المصدر: Skew.com

ارتفعت الفائدة المفتوحة عبر عدد من البورصات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقد اتبعت باكت اليوم هذا الاتجاه حيث بلغ عدد الصفقات المفتوحة للعقود الآجلة رقمًا قياسيًا عند ١٣ مليون دولار يوم ٥ فبراير.

وقد حدثت نفس الظاهرة في بورصة شيكاغو التجارية، حيث وصلت العقود الآجلة لبيتكوين إلى أعلى مستوى لها خلال ٥ أشهر عند ٢٤٩ مليون دولار.

المخطط اليومي لسعر بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

في وقت كتابة المقالة، يحاول متداولو بيتكوين أن يقلبوا مستوى المقاومة الذي يبلغ ٩٨٠٠ دولار إلى دعم. قد يؤدي تحقيق هذا الهدف إلى زيادة احتمالية تحرك السعر إلى ١٠٠٠٠ دولار، وبمجرد الوصول إلى هذا المستوى، يتوقع المتداولون مواجهة مقاومة عند ١٠٣٠٠ دولار و١٠٥٠٠ دولار.

وفوق هذا المستوى، يمكن لسعر بيتكوين أن يقطع فجوة الحجم في النطاق المرئي لملف الحجم (VPVR) مع هدف عند ١١٥٠٠ دولار.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

يبلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة الآن ٢٧٦,٢ مليار دولار، ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٤,٣٪. ونظرًا لتذبذب معدل الهيمنة وتكافح بيتكوين للربح فوق ٩٨٠٠ دولار، واصلت العملات البديلة ارتفاعها، مما أدى إلى مكاسب من رقمين.

حيث ارتفع مؤشر ترون (TRX) بنسبة ١١,٠٨٪، بينما كسبت باينانس كوين (BNB) ٦,٧٥٪، في حين حققت إيثريوم (ETH) مكسبًا بنسبة ٤,٤٩٪ مما رفع السعر إلى ٢١٢,٩٦ دولارًا.