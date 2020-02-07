البحرية الأمريكية تراهن بمبلغ ٩,٥ ملايين دولار على بلوكتشين للحفاظ على سرية الرسائل

تام شمس - الجمعة 7 فبراير 2020 02:52 صباحاً - منح مركز سلاح الجو البحري، وهي مجموعة أبحاث مقرها كاليفورنيا بالبحرية الأمريكية، شركة بلوكتشين الناشئة سيمبا تشين ما يقرب من ١٠ ملايين دولار لوضع منصة آمنة للمراسلة.

وقال جويل نيديج، الرئيس التنفيذي لشركة سيمبا تشين لكوينتيليغراف، في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم ٦ فبراير إن "المنصة ستكتمل هذا العام، مع استكمال التحديثات على مدار السنوات الأربع القادمة".

وقد دعت مجموعة أبحاث البحرية مؤخرًا سيمبا تشين لتثبيت وسيلة آمنة للتواصل والمعاملات، مبنية على بلوكتشين لوزارة الدفاع، أو DoD، وفقًا للبيان الصحفي الصادر في ٦ فبراير.

وكمحاولة كبيرة، منح مركز سلاح الجو البحري ٩,٥ ملايين دولار لسيمبا تشين كجزء من اتفاقية ابتكار الأعمال الصغيرة، أو اتفاقية SBIR، للمرحلة الثالثة التي تستمر خمس سنوات.

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حيث قال نيديغ فيما يتعلق بالمراحل القادمة بعد المرحلة المذكورة الحالية إن "هذا هو الأول من بين العديد من العقود". وأضاف "سنعلن العقود المقبلة في وقت لاحق من الربيع".

العمل المستمر

سيمبا تشين ليست غريبة على العمل العسكري الأمريكي. حيث بدأت الشركة الناشئة في بناء حل سلسلة التوريد المستندة إلى بلوكتشين لسلاح الجو الأمريكي في أغسطس ٢٠١٩.

وكجزء من عقد سابق من SBIR، عملت سيمبا تشين على منصة وزارة الدفاع الحالية، وبناء واختبار نظام الاتصالات القائم على بلوكتشين، حسبما ذكر البيان الصحفي. وتستهدف المرحلة الثالثة النشر الكامل للحل.