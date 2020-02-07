شركة فرنسية للأغذية تستعين بشبكة بلوكتشين الخاصة بشركة آي بي إم للحصول على مصادر أفضل

تام شمس - الجمعة 7 فبراير 2020 12:52 صباحاً - قامت منصة آي بي إم فود ترست بلوكتشين بدمج منتج فرنسي آخر يسعى لتعزيز شفافية المنتجات وسلسلة التوريد.

حيث بدأت مجموعة أفريل، وهي شركة لتصنيع الزيوت النباتية والبيض والبروتين، ومالك العلامات التجارية ماتينس وليزيور، في استخدام شبكة فود ترست من آي بي إم لضمان تتبع منتجاتها، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٤ فبراير.

تحسين المسؤولية الاجتماعية للشركات وتجربة العملاء

من خلال تطبيق بلوكتشين، تتوقع مجموعة أفريل إجراء تحسينات في مسؤوليتها الاجتماعية للشركات، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاعات مثل الثروة الحيوانية الجيدة ومراعاة رعاية الحيوانات.

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وتتطلع ماتينس إلى تعزيز تجربة العملاء، وتوفير قدر أكبر من الشفافية من خلال رمز الاستجابة السريعة المطبوع داخل صندوق البيض، والذي يوجه العملاء إلى تطبيق يحتوي على مجموعة واسعة من البيانات المتعلقة بالبيض الذي يستهلكونه - من طريقة تغذية الدجاج حتى تاريخه من الإرسال إلى مستودعات الموزعين.

منتجي المواد الغذائية يحتضون بلوكتشين بنشاط

في يناير، أعلنت CHO، أحد أكبر منتجي زيت الزيتون في جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​، أنها تستخدم تقنية آي بي إم بلوكتشين لتوفير إمكانية تتبع لزيت الزيتون البكر الممتاز تيرا ديليسا.

وقد كان مصنعو المواد الغذائية يتابعون بنشاط اعتماد بلوكتشين في الأشهر الأخيرة. حيث بدأ عمالقة البيع بالتجزئة كارفور ونستله استخدام منصة فود ترست بلوكتشين الخاصة بشركة آي بي إم لتتبع سلسلة التوريد من الحليب المعتمد على الحليب للأطفال في نوفمبر الماضي. وتهدف الشركات بالتالي إلى تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتج.