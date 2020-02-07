كريبتو مام تقترح إطار عمل آمنًا لمشاريع التوكنات

تام شمس - الجمعة 7 فبراير 2020 12:52 صباحاً - اقترحت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة، هيستر بيرس، رسميًا ملاذًا آمنًا لمشاريع التوكنات.

وبعد طرح الفكرة مبدئيًا في أغسطس ٢٠١٩، قدمت بيرس رسميًا الآن رؤية تنظيمية من شأنها أن تنشئ ملاذًا آمنًا للمشاريع التي تجمع الأموال لبناء شبكات لا مركزية.

بيرس تقترح تزويد مطوري الشبكات اللامركزية بفترة سماح مدتها ثلاث سنوات

في حديثها في المؤتمر الدولي لبلوكتشين في شيكاغو يوم ٦ فبراير، حددت بيرس، المعروفة أيضًا باسم "كريبتو مام" من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، اقتراحها الخاص بالملاذ الآمن. وسيمنح الاقتراح لمطوري الشبكات فترة سماح مدتها ثلاث سنوات لبناء شبكة لا مركزية دون خوف من اتخاذ إجراء قانوني من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وخلال تلك الفترة، سيكون المطورون "غير مقيدين بأحكام التسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، ما دام يتم استيفاء الشروط"، كما يقترح اقتراح بيرس، وفقًا لمسودة مقترح مشتركة مع كوينتيليغراف بواسطة هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وبمعنى آخر، تمنح فترات السماح الثلاثة للمطورين المتوافقين وقتًا لإنشاء شبكة لا مركزية بالإضافة إلى جذب المشاركين قبل أن يخضعوا لإجراءات تنظيمية صارمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. ومع ذلك، سيظل على المطورين إثبات أنهم يقومون بالفعل بإنشاء شبكة مفتوحة المصدر وتقديم إفصاحات ذات صلة من أجل التأهل لهذا الاستثناء.

ستظل مشروعات التوكنات خاضعة لعدد من متطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات

على هذا النحو، يجب أن يضمن فريق التطوير الأولي أنه في نهاية فترة الثلاث سنوات، لن تكون معاملات التوكنات هي معاملات للأوراق المالية حيث تنضج الشبكة إلى "شبكة لا مركزية أو عاملة يكون فيها التوكن قيد الاستخدام النشط." ويقترح المقترح أيضًا عددًا كبيرًا من الإفصاحات العامة الهامة مثل البيانات الموجودة على شفرة المصدر، والمعاملات، والمعلومات حول كيفية إنشاء التوكنات أو استخراجها، بالإضافة إلى وصف التوكنات المحترقة، والتحقق من صحة المعاملات وآليات الإدارة.

وأكدت بيرس في الوقت نفسه، أن الملاذ الآمن الملاذ لن يكون متاحًا للمشاريع التي سبق أن خضعت لإلغاء الأهلية بصفتها جهة فاعلة سيئة بموجب قوانين الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت المفوضة أن الملاذ الآمن سيظل يحتفظ بسلطة مكافحة الاحتيال في سوق الأوراق المالية والبورصة فيما يتعلق بمبيعات التوكنات في إطار الملاذ الآمن. وقد نصت تعليقات بيرس على ما يلي:

"على الرغم من أن الملاذ الآمن سوف يستبق قوانين الدولة للأوراق المالية، إلا أنه لن يقف في طريق إجراءات الدولة لمكافحة الاحتيال. إذا كذب أي شخص فيما يتعلق ببيع التوكنات وفقًا للملاذ الآمن، يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصات أو الولاية رفع دعوى إنفاذ [...] ونحن نعلم جميعًا أن هناك الكثير من تلك الأنواع من "المشاريع" التي تلوث مجال العملات المشفرة." Advertisements

ردود فعل المجتمع

حظي اقتراح المفوضة بيرس بالترحيب على نطاق واسع في وقت لاحق في مجتمع العملات المشفرة لأن الإجراء المحتمل سيوفر على ما يبدو المرونة التنظيمية التي توفر نظامًا بيئيًا صحيًا للتنمية من أجل الابتكار. وقد أشارت كاثرين كولي، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس لسوق الأصول الرقمية ومقرها الولايات المتحدة، إلى أن اقتراح بيرس يمكن أن يصبح "تطويرًا رائدًا" للعملات المشفرة في الولايات المتحدة حتى الآن:

"إذا تم اعتماده، فقد يكون الملاذ الآمن المقترح هو التطور الأكثر تطورًا لسوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة حتى الآن. [...] ومن خلال وضع التطوير أولًا وإعطاء مشاريع مدرج لبناء شبكات قوية، يضع الملاذ الآمن المقترح حصة مهمة على الأرض نحو دعم وصول أمريكا وقبول أسواق الأصول الرقمية. وعلى المدى الطويل، سوف يساعد ذلك في جلب المزيد من الأمريكيين إلى تجارة الأصول الرقمية وتعزيز مشاركة أكبر في الشبكة."

حيث قالت كاتي بيبير، المستشارة العامة لخدمة حفظ العملات المشفرة للمؤسسات أنكوراج، إن إطار عمل الملاذ الآمن هو "خطوة تالية مهمة لمساعدة الابتكار على الازدهار، ونحن نرحب بالوضوح الذي يمكن أن توفره". وحثت بيبير على أن تتحرك هيئة الأوراق المالية والبورصة على الفور لاعتماد الاقتراح من أجل "النظر في طرق مبتكرة أخرى لزيادة اختيار المستثمر في مساحة الأصول الرقمية."

كما أشار ستيف كوكينوس، الرئيس التنفيذي لبروتوكول بلوكتشين ألغوراند، إلى أن اقتراح المفوضة بيرس قد جعل مجتمع العملات المشفرة وبلوكتشين أقرب خطوة واحدة إلى تحقيق الوضوح التنظيمي في النهاية. حيث قال:

"تحتاج صناعة بلوكتشين والهيئات التنظيمية إلى مواصلة حوار صحي للولايات المتحدة لتصبح بحق رائدة عالمية ومسؤولة في ابتكار بلوكتشين. وتلتزم ألغوراند بدعم جهود حكومة الولايات المتحدة للاستفادة من هذه التقنيات الجديدة المثيرة، ولوضع سياسات وأنظمة تحمي الجمهور مع تعزيز الابتكار".

ومع ذلك، فقد أعرب بعض خبراء الصناعة في وقت لاحق عن شكوكهم بشأن اقتراح بيرس. وفي رسالة إلى كوينتيليغراف، حذر بريستون بيرن، وهو محام متخصص في العملات المشفرة، من أن الاقتراح غير رسمي في شكله الحالي:

"من المهم أن نتذكر أنه، على الأقل حتى الآن، يبدو أن هذه تعليقات غير رسمية للمفوضة بيرس وليست بيانًا لسياسة الوكالة. ومع ذلك، فإن الاقتراح يواصل المنطق غير الموضوعي إلى حد كبير "إذا كان لامركزيًا، فإنه ليس أوراقًا مالية" الذي تتبعه هيئة الأوراق المالية والبورصة منذ رفضها اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد جمهور إيثريوم".

حيث قال عضو من موظفي بيرس لكوينتيليغراف إن الاقتراح سيتم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت لاحق اليوم.