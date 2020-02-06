أستراليا تصدر خارطة طريق بلوكتشين الوطنية بعد سنة من التحضير

تام شمس - الخميس 6 فبراير 2020 11:57 مساءً - ستطلق الحكومة الأسترالية استراتيجيتها الوطنية لبلوكتشين يوم الجمعة، ٧ فبراير، بعد إعداد استمر لمدة عام تقريبًا.

ود مر عام تقريبًا منذ أن أعلنت وزارة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا في البلاد ووزارة التجارة والسياحة والاستثمار عن الاستراتيجية الوطنية وخارطة الطريق لبلوكتشين في مارس الماضي.

وتهدف خارطة طريق السياسة الجديدة إلى جعل صناعة بلوكتشين الناشئة في أستراليا رائدة عالميًا، مما يجعل صناعة النبيذ في البلاد والمصارف والتمويل القطاعات الرئيسية ذات الأولوية.

إنفاق أستراليا على بلوكتشين

ومع ذلك، فإن الحكومة لم تخصص أي أموال حتى الآن لتنفيذ خارطة الطريق.

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فحسبما ورد في مارس الماضي، خصصت استثمارات سابقة في بلوكتشين من الحكومة الوطنية الليبرالية الأسترالية - برئاسة رئيس الوزراء سكوت موريسون - ٧٠٠٠٠٠ دولار أسترالي (حوالي ٥٠٠٠٠٠ دولار) لوكالة التحول الرقمي في البلاد في ٢٠١٨-٢٠١٩ لاستكشاف فوائد استخدام بلوكتشين للمدفوعات الحكومية، وكذلك ٣٥٠٠٠٠ دولار أسترالي (حوالي ٢٥٠٠٠٠ دولار) لمعايير أستراليا لتشجيع تطوير معايير بلوكتشين الدولية الموحدة.

نهج البلدان الأخرى لإنفاق بلوكتشين

أصدر مركز دبي للثورة الصناعية الرابعة بدولة الإمارات العربية المتحدة - وهي عبارة عن عملية لأصحاب المصلحة المتعددين تركز على العلوم والتكنولوجيا - مؤخرًا ورقة عمل في يناير، قائلة إن نشر تكنولوجيا بلوكتشين يمكن أن ينقذ الإمارات أكثر من ٣ مليارات دولار.

وعلى العكس من ذلك، قررت شركة روسية كبرى في الآونة الأخيرة خفض الإنفاق على تطوير بلوكتشين في البلاد بنسبة لا تقل عن ٥٠٪، حسبما ذكر كوينتيليغراف في أواخر يناير. حيث تخطط شركة روستيك المدعومة من الحكومة الروسية لإنفاق ٢٨,٤ مليار روبل (٤٥٣,٢ مليون دولار) على تطوير تقنيات بلوكتشين في روسيا بحلول عام ٢٠٢٤، بدلًا من ٥٥ مليار مبدئية (٨٧٧,٨ مليون دولار) إلى ٨٥ مليار روبل (١,٣ مليار دولار).