سعر الريبل Ripple XRP سيصل الى مستويات قياسية وفقط شيء واحد سيعيقه

إرتفع سعر الريبل Ripple XRP مؤخرًا لأعلى من المقاومة عند 0.2650 و 0.2720 دولار مقابل الدولار الأمريكي. لا يزال سعر XRP مدعومًا بشكل جيد وقد يرتفع قريبًا إلى 0.3 دولار إذا كسر 0.2810 دولار.

ارتفع سعر Ripple إلى أعلى مستوى جديد في عام 2020 عند 0.2811 دولار وهو يعزز المكاسب مقابل الدولار الأمريكي.

لا يزال السعر مدعومًا جيدًا على الجانب السفلي بالقرب من مستويات 0.2730 و 0.2700 دولار.

هناك مثلث انكماش رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 0.2788 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج XRP / USD.

من المرجح أن يبدأ الزوج ارتفاعًا حادًا نحو 0.3 دولار بمجرد كسره مستوى المقاومة 0.2810 دولار.

سعر الريبل Ripple XRP سيصل الى مستويات قياسية

في الجلسات القليلة الماضية ، كانت هناك مكاسب قوية في سعر الريبل Ripple XRP فوق المقاومة 0.2650 دولار. كسر سعر XRP مستويات المقاومة 0.2720 و 0.2750 دولار.

أخيرًا ، كان هناك اختراق فوق مستوى 0.28 دولار واستقر السعر جيدًا فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. تم تشكيل قمة جديدة لعام 2020 بالقرب من 0.2811 دولار والسعر يعزز مكاسبه في الوقت الحالي.

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كان هناك اختراق أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.6% من الموجة الأخيرة من أدنى مستوى 0.2617 دولار إلى 0.2811 دولار. ومع ذلك ، فإن السعر يجد عروض شراء قوية فوق مستويات 0.2720 و 0.2710 دولار.

علاوة على ذلك ، هناك مثلث انكماش رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 0.2788 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD. إذا استمر السعر في التماسك ، فهناك فرص كبيرة لكسر صعودي فوق مقاومة المثلث و 0.2800 دولار.

يحتاج المضاربون على الثيران إلى الارتفاع فوق منطقة المقاومة 0.2810 دولار لتعيين وتيرة ارتفاع أكبر. في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يرتفع السعر باتجاه مستويات 0.2880 و 0.2920 دولار. العقبة الرئيسية التالية للثيران تقترب من مستوى 0.3 دولار.

الثيران تقاوم من أجل استعادة قوة سعر الريبل Ripple XRP

على الجانب السلبي ، هناك العديد من الدعم بالقرب من منطقة 0.27 دولار. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 50% للموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.2617 إلى 0.2811 دولار يقع عند 0.2714 دولار.

أي خسائر أخرى قد تدفع السعر نحو منطقة الدعم 0.2695 دولار. إذا فشل الريبل Ripple XRP في البقاء فوق مستوى الدعم 0.2695 دولار ، فقد يمتد هذا الانخفاض إلى ما دون 0.2680 دولار. في الحالة المذكورة ، قد يستمر السعر في الانخفاض نحو منطقة 0.2600 دولار أو متوسط الحركة لكل 100 ساعة.