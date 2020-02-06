البيتكوين يتجه نحو 10 آلاف دولار بعد التصحيح على المدى القصير: فيما يلي بعض العقبات الرئيسية

بقي سعر البيتكوين جيدًا فوق 9000 دولار وارتفع إلى أعلى مستوى جديد في عام 2020 مقابل الدولار الأمريكي. BTC يتداول الآن بشكل جيد فوق 9500 دولار ويشير إلى زيادة قوية إلى 10K دولار.

تُظهر Bitcoin إشارات إيجابية أعلى من 9500 و 9600 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

قفز السعر إلى أعلى مستوى جديد في عام 2020 عند 9764 دولارًا ويقوم بتصحيحه حاليًا.

يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 9460 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

يشير الاتجاه الحالي إلى أن السعر من المحتمل أن يستمر في الارتفاع نحو 10،000 دولار و 10200 دولار.

البيتكوين Bitcoin يمكن قريبا اختبار 10 آلاف دولار

في الآونة الأخيرة ، كان هناك تصحيح هبوطي في عملة البيتكوين من منطقة 9600 دولار مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول BTC دون مستويات 9400 و 9300 دولار ، قبل أن يتخذ الثيران موقفًا فوق 9000 دولار.

تم تشكيل قاع التأرجح بالقرب من 9079 دولار وبدأ السعر في زيادة جديدة فوق منطقة المقاومة البالغة 9200 دولار. اكتسب الثيران القوة ودفعو السعر فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 100 ساعة ومنطقة المقاومة 9500 دولار.

Advertisements

أخيرًا ، كان هناك اختراق فوق منطقة المقاومة البالغة 9600 دولار ، وتم تداول السعر إلى قمة جديدة عند 2020 عند 9764 دولار. يقوم Bitcoin حاليا بتصحيح أقل من مستوى 9700 دولار.

تم تداوله دون مستوى تصحيح فيب 23.6% من الارتفاع الأخير من أدنى مستوى له عند 9776 إلى 9764 دولار. ومع ذلك ، فإن المقاومة السابقة بالقرب من 9500 و 9520 دولار تعمل كمنطقة دعم قوية.

الأهم من ذلك أن هناك خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 9460 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. على الجانب العلوي ، هناك عقبات قصيرة الأجل بالقرب من مستويات 9700 و 9750 دولار.

من المحتمل أن يؤدي الاختراق الناجح فوق مستوى 9750 دولار إلى ضبط وتيرة الحركة الصعودية الأكبر. يمكن أن يكون الهدف الرئيسي هو 10 الف دولار ، يليه 10200 دولار.

الثيران تسيطرة

على الجانب السلبي ، هناك العديد من الدعم الرئيسي لثيران البيتكوين بالقرب من منطقة 9500 دولار. يظهر الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 9420 دولار. يتزامن ذلك مع مستوى تصحيح فيب 50% للارتفاع الأخير من أدنى مستوى له عند 9776 دولار إلى 9764 دولار.

أي خسائر أخرى قد تقود السعر نحو مستوى 9340 دولارًا و المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 100 ساعة ، حيث من المحتمل أن يتخذ المضاربون على الارتفاع موقفًا.