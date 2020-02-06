إنتركونتيننتال إكستشينج تعلن عن الاستحواذ على منصة برمجيات لتطبيق باكت القادم

تام شمس - الخميس 6 فبراير 2020 02:56 صباحاً - أعلنت إنتركونتيننتال إكستشينج أو ICE، المالكة لبورصة نيويورك للأوراق المالية، عن خطط للاستحواذ على خدمة بريدج تو للبرمجيات تحضيرًا لإطلاق تطبيق من باكت.

وسيستضيف تطبيق باكت مجموعة كبيرة من الأصول، مثل مكافآت الولاء من مختلف الشركات، بالإضافة إلى أصول العملات المشفرة، على الرغم من أن التطبيق لن يكون قائمًا على بلوكتشين، حسبما قال ممثل من باكت لكوينتيليغراف في رسالة إلكترونية بتاريخ ٥ فبراير. وقد أوضح الممثل أن الأصول مثل نقاط الولاء والقسائم لن تكون قابلة للتحويل من المنصة.

حيث قال إنه "على الرغم من أن جميع الأصول في تطبيق باكت ستكون قابلة للتحويل إلى مستخدمي باكت الآخرين داخل التطبيق، فلن يتم تمييز هذه الأصول على بلوكتشين أو قابلة للنقل خارج نظام باكت البيئي".

وتعتزم إنتركونتيننتال إكستشينج الاستحواذ على بريدج تو سولوشنز، وهي منصة برامج كخدمة أو SaaS، أعلنت عنها البورصة يوم ٥ فبراير، وفقًا لبيان صحفي مقدم إلى كوينتيليغراف. وبعد الاستحواذ، تهدف باكت إلى الحصول على بريدج تو من إنتركونتيننتال إكستشينج، الشركة الأم لباكت، وتسخير منصة برامج كخدمة لتطبيقها المقبل للمستهلكين.

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وتعتزم باكت إنفاق رأس المال الذي يتم جمعه من السلسلة B الحالية الخاصة بها لشراء بريدج تو من إنتركونتيننتال إكستشينج، حسبما جاء في البيان الصحفي المفصل، مضيفة أن جولة تمويل باكت ستنتهي على الأرجح خلال الشهرين المقبلين.

العمل معًا

تساعد بريدج تو، كمقدم برامج، في إنشاء برامج ولاء رقمية للشركات، مثل القسائم الرقمية، وحوافز الموظفين ونقاط ولاء العملاء. حيث أشار بيان صحفي إلى أن "بريدج تو" تقدم برامج لسبعة من أفضل عشرة مؤسسات مالية و٤٥٠٠ برنامج من برامج الولاء والحوافز والموظفين للشركات عبر مجموعة واسعة من الصناعات.

وتعتزم باكت أن تضم خبرة بريدج تو في تطبيق مستهلكها للحصول على مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.

ووفقًا للتفاصيل التي تمت مشاركتها مع فورتشن، تهدف باكت إلى الحصول على فائدة عالية في تطبيقها الجديد. وبحسب ما ورد، يمكن لمستخدمي التطبيق استخدام مكافآت العملاء والكوبونات ونقاط الولاء من مختلف الشركات كنقد، مع التوحيد بمبلغ واحد في تطبيق باكت.