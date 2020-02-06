إطلاق منصة بلوكتشين خيرية لمحاربة تفشي فيروس كورونا

تام شمس - الخميس 6 فبراير 2020 02:56 صباحاً -

أعلن بيان صحفي نشرته هايبرتشين يوم ٤ فبراير عن إطلاق منصتها القائمة على أساس بلوكتشين لمكافحة وباء فيروس كورونا. وستكون المنصة بمثابة بوابة تبرعات بالإمدادات الطبية لدعم المستشفيات في وسط الصين.

وقد تسبب تفشي فيروس كورونا مؤخرًا في مقتل أكثر من ٤٠٠ شخص في الصين القارية. وتم حشد البلد بأكمله والمواطنين الصينيين في الخارج للتبرع. لكن الأطباء ما زالوا لا يحصلون على ما يكفي من الإمدادات الطبية الضرورية. وقد تعرض الصليب الأحمر الصيني لانتقادات شديدة لفشله في توصيل الإمدادات العاجلة إلى مستشفيات الخط الأمامي.

وجنبًا إلى جنب مع فكسينغ غروب وتشيونغان غروب وغيرها من الشركات المعروفة، أعدت هايبرتشين لبناء منصة لضمان أن عملية التبرع غير قابلة للتغيير، ويمكن تتبعها وموثوقة. وستكون بمثابة بوابة شفافة لتبادل المعلومات وتسمح للمانحين بمزيد من التفصيل لمعرفة أين تذهب أموالهم أو تبرعاتهم. حيث ستقدم دليلًا على الحاجة وإثبات الاستلام لضمان وصول التبرعات على الفور إلى الطرف المقصود.

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تأسست هايبرتشين، هانغتشو كوليان التكنولوجيا المحدودة، في عام ٢٠١٦، هوي شركة ذات تقنية عالية توفر منتجات تقنية وحلول تطبيق لبلوكتشين. وهي متخصصة في تطوير منصة بلوكتشين الأساسية، ومنصة مشاركة البيانات والأمن، ومنصة بلوكتشين كخدمة، ومنصة البرامج كخدمة لتمويل سلسلة التوريد ومنصة خدمة الأدلة الرقمية.

بلوكتشين يمكنها أن تؤدي إلى قفزة نوعية بعد الوباء

ذكرت صحيفة الشعب يوم ٤ فبراير أن تقنية بلوكتشين إلى جانب الإنترنت والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ستكون واحدة من التطبيقات التي سيتم تنفيذها لتحسين الوظائف الإدارية.

"إن تحديث نظام الحكم الوطني وقدرة الحكم يتطلب حتمًا تحديث نظام الحكم الحكومي وقدرة الحكم. وذلك يتطلب تحسين النظام الإداري الوطني".

وقد كانت الرقابة وانعدام الشفافية واحدة من أكثر القضايا التي نوقشت خلال تفشي الوباء. حيث كانت هذه دعوة للاستيقاظ فيما يتعلق بالحاجة إلى مجتمع أكثر شفافية ومصداقية قائم على أساس آلي.