بيتكوين تحقق معلمًا رئيسيًا بتأكيد نصف مليار معاملة

تام شمس - الخميس 6 فبراير 2020 02:56 صباحاً - تجاوزت شبكة بيتكوين ٥٠٠ مليون معاملة منذ إطلاقها منذ أكثر من ١١ عامًا.

فوفقًا لموقع تحليلات بلوكتشين، ستاتوشي، كان هناك نصف مليار معاملة على بيتكوين بلوكتشين اعتبارًا من وقت كتابة المقالة.

المصدر: ستاتوشي

حيث احتفل مدير التكنولوجيا بشركة العملات المشفرة "كازا"، جيمسون لوب، بالمعلم البارز على تويتر، قائلًا:

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"اليوم، اعتبارًا من الكتلة رقم 00000000000000000001145bf2e7cb7f04df55feaf3b55d9f6511522bbbf333f على ارتفاع ٦١٦٠٦٤، تجاوزت بيتكوين ٥٠٠ مليون معاملة تم تأكيدها على بلوكتشين."

من معاملة بيتكوين الأولى إلى معلم اليوم

تم تنفيذ أول معاملة بيتكوين في ١٢ يناير ٢٠٠٩. وكان ناكاموتو وهال فيني الراحل المساهمين الأوائل في المشروع. حيث أرسل ناكاموتو إلى فيني مبلغ ١٠ عملات بيتكوين كاختبار، وبعد ذلك بدأ عالم الكمبيوتر في تعدين الكتل بنفسه.

وبعد عشرة أشهر، في ٥ أكتوبر ٢٠٠٩، حددت نيو لايبرتي ستاندرد سعرًا أوليًا لصرف عملة بيتكوين مقابل الدولار. وفي ذلك الوقت، كان ١ دولار يساوي ٢٣٠٠,٠٣ بيتكوين.

تم إجراء أول معاملة على الإطلاق من بيتكوين للسلع المادية في ٢٢ مايو ٢٠١٠. وشهد يوم بيتكوين بيتزا الشهير شراء اثنين من البيتزا مقابل ١٠٠٠٠ بيتكوين من قبل لازلو هانيسز. حيث قدّم المبرمج للمستخدمين في منتدى بيتكوينتوك عملات بيتكوين مقابل اثنين من البيتزا. وقبل مراهق يدعى جيريمي ستورديفانت، الملقب بجيركوس، عملات بيتكوين وأرسل إلى هانيسز اثنين من البيتزا من بابا جونز. وهذا يمثل أول معاملة تجارية لبيتكوين.

بعد ١١ عامًا، وصلت بيتكوين الآن إلى معلم رئيسي آخر وهو اجتياز نصف مليار معاملة.