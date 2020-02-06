الولايات المتحدة: آي بي إم تتصدر قائمة الحاصلين على براءات الاختراع مع براءات في مجال الذكاء الاصطناعي وبلوكتشين

تام شمس - الخميس 6 فبراير 2020 12:54 صباحاً - عززت شركة آي بي إم العملاقة للتكنولوجيا ريادتها في الولايات المتحدة، حيث حصلت على أكثر من ٩٠٠٠ براءة اختراع، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI) وبلوكتشين، في عام ٢٠١٩.

ومع تأمين ٩٦٢٦ براءة اختراع، أصبحت آي بي إم الشركة التي حصلت على أكبر عدد من براءات الاختراع في الولايات المتحدة والرائدة في القائمة للعام السابع والعشرين على التوالي، وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام داتابيز تريندز آند أبليكيشنز التي تركز على التكنولوجيا يوم ٤ فبراير.

ومن بين ٩٦٢٦ براءة اختراع، حصلت آي بي إم على أكثر من ١٨٠٠ براءة اختراع في الذكاء الاصطناعى، وأكثر من ٢٥٠٠ براءة اختراع في التكنولوجيا السحابية وقادت براءات اختراع بلوكتشين.

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آي بي إم تهيمن على براءات الاختراع

في يوليو ٢٠١٩، ذكر كوينتيليغراف أن آي بي إم قد ضاعفت عدد براءات اختراع بلوكتشين التي حصلت في الولايات المتحدة ثلاث مرات منذ عام ٢٠١٨، وتضم أكثر من ١٠٠ عائلة براءات اختراع نشطة في ذلك الوقت. مما جعل نمو آي بي إم في براءات الاختراع الأمريكية هو الأكبر في عام ٢٠١٨.

وفي ذلك الوقت، علق يوفال هاليفي، الشريك المؤسس لشركة غويريلاباز للعلامات المشفرة وبلوكتشين: "في عام واحد فقط، ارتفع عدد براءات اختراع آي بي إم بلوكتشين بنسبة ٣٠٠٪. وعندما تنفق واحدة من أكبر الشركات في العالم (٣٦٦٠٠٠ موظف) الكثير من مواردها على تطوير قسم بلوكتشين، فإن هذا يخبرنا الكثير عن إمكانات السوق".

في العام الماضي، أضافت آي بي إم إلى مجموعتها من براءات اختراع بلوكتشين تطبيقًا يهدف إلى تحسين أمان شبكات بلوكتشين المسموح بها وتطبيق يركز على إدارة قاعدة البيانات باستخدام بلوكتشين، من بين عدة براءات أخرى.