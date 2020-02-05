سعر بيتكوين يتخطى ٩٧٠٠ دولار ليصل إلى مستوى جديد في ٢٠٢٠

تام شمس - الأربعاء 5 فبراير 2020 11:52 مساءً - دفعت أسعار بيتكوين (BTC) اليوم المقاومة عند ٩٤٠٠ دولار - ٩٥٠٠ دولار، وفتح بوابة للمضاربين على الصعود للدفع إلى أعلى مستوى جديد في عام ٢٠٢٠ عند ٩٧٤٥ دولارًا.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

في ٤ فبراير، تم تداول سعر بيتكوين أقل بقليل من ٩٢٠٠ دولار، حيث قاتل المضاربون على الصعود للحفاظ على الأصل من الهبوط دون مستوى الدعم الرئيسي. واليوم، إلى جانب زيادة حجم الشراء، أكملت بيتكوين نموذج الشموع الثلاث، وهو ترتيب صعودي وإشارة إلى أن انعكاس الاتجاه على المدى القصير قوي.

الرسم البياني لبيتكوين على مدى ست ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

من المرجح أن يكون هناك المزيد من الاستمرارية بعد مستوى ٩٧٠٠ دولار، حيث يدل مؤشر تشايكين موني فلو على أن المضاربين على الصعود يحافظون على حجم الشراء وأن متوسط ​​تلاقي التقارب المتحرك (MACD) في طريقه للسحب فوق خط الإشارة في الإطار الزمني لـ ٦ ساعات.

وإذا تمكنت بيتكوين من تحويل ٩٥٠٠ دولار إلى الدعم، فهناك فجوة في الحجم في مؤشر النطاق المرئي لملف الحجم (VPVR)، مما يشير إلى أن السعر يمكن أن يصل إلى ٩٧٥ دولارًا إلى ١٠٦٠ دولارًا دون معارضة.

Advertisements

الرسم البياني اليومي لبيتكوين. المصدر: تريدينغ فيو

تزامن ارتفاع اليوم فوق ٩٥٠٠ دولار أيضًا مع تقارب المتوسط المتحرك على مدى ٥٠ مع المتوسط المتحرك على مدى١٠٠، وهي إشارة صعودية قوية يشير إليها المستثمرون في كثير من الأحيان على أنها تقاطع ذهبي.

ومن المحتمل أن يكون استمرار الاتجاه الصعودي لهذا اليوم هو المستوى الأساسي، ولكن في حالة عجز يتكوين عن الاحتفاظ بمستوى ٩٥٠٠ دولار كدعم، فقد يتراجع السعر إلى ما بين ٩٤٠٠ دولار إلى ٩٣٥٠ دولارًا وأقل من ٩٢٠٠ دولار والذي يزيد قليلًا عن المتوسط المتحرك على مدى ٥٠ يومًا.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

يبلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة الآن ٢٧١,٥ مليار دولار، ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٤,٦٪. كما عكست العملات البديلة حركة سعر بيتكوين حيث حققت العديد منها أرباحًا ثنائية الرقم.

وقد ارتفعت إيثريوم (ETH) ٧,٦٧ ٪ وانطلقت فوق ٢٠٠ دولار والتي كانت بمثابة مقاومة هائلة. كما ارتفعت بيتكوين كاش (BCH) ١٣,٤٥٪، وبيتكوين إس في (BSV) ١١,٦٤٪ وتيزوس (XTZ) بنسبة ٩,٩٤٪.