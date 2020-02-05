شركة لايتنينغ لابز تحصل على ١٠ ملايين دولار من الاستثمارات وتصدر النسخة التجريبية من أول منتج مدفوع

تام شمس - الأربعاء 5 فبراير 2020 11:52 مساءً - حصلت شركة لايتنينغ لابز، وهي شركة تطوير بروتوكول المعاملات عالية السرعة، شبكة البرق المسرعة (LN)، على ١٠ ملايين دولار في جولة تمويل من السلسلة A.

وقد تم الإعلان عن هذه الأخبار من قبل الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة لايتنينغ لابز، إليزابيث ستارك، في مدونة بتاريخ ٥ فبراير. وتخطط الشركة لتخصيص الأموال التي تم جمعها لمواصلة تطوير تقنية مدفوعات شبكة البرق المسرعة وتوسيع نظامها الإيكولوجي للمطورين.

إصدار أول منتج مدفوع لشركة لايتنينغ لابز

في نفس الإعلان، قدمت لايتنينغ لابز أيضًا النسخة التجريبية من لايتنينغ لوب، وهو أول منتج مدفوع للشركة. ويهدف لايتنينغ لوب إلى مساعدة الشركات الناشئة ومشغلي العقدة والمستخدمين في إرسال واستقبال شبكة البرق المسرعة بكفاءة أكبر، حيث يمكن للمستخدمين تحويل الأموال بين بلوكتشين بيتكوين (BTC) وشبكة البرق المسرعة بطريقة غير خاضعة للحراسة.

كما كشفت ستارك أيضًا أن الشركة قد شهدت أكثر من ٣٠ شركة أدمجت أداة مراقبة العقدة المسماة ldn حتى الآن، مما يسمح لمشغلي العقدة بمراقبة استخدام العقدة في الوقت الفعلي. كما أفادت التقارير أن الشبكة حفزت المطورين على إنشاء أداة لاستكشاف العقدة والشبكة بشكل استباقي.