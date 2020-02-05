عملة Tezos تحقق 30% في 4 أيام بأساسات قوية، ما هو السر وراء ذلك؟

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مع استمرار الحديث عن العودة إلى موسم العملات البديلة ، و ذلك بظهر في ارتفاع عملة Tezos. فمنذ نوفمبر 2019 ، كانت XTZ في اتجاه تصاعدي ، حيث ارتفعت بنسبة 150% خلال تلك الفترة.
كسرت عملة Tezos المقاومة عند 1.90 دولار مع الارتفاع الأخير ، يشعر المحللون بالتفاؤل بشأن المزيد من الارتفاع من هنا فصاعدًا. ولا سيما بالنظر إلى عدم تحطيم اي مقاومة في ذلك السعر في تلك الفترة، و بهذا عملة XTZ تحقق اعلى سعر لها منذ ذلك الحين.
أداء عملة Tezos القوي يثير الإعجاب
كان Tezos في اتجاه صعودي قوي في الآونة الأخيرة ، بعد أن حقق مكاسب قوية طوال شهر فبراير. لكن اليوم يشهد انخفاضًا طفيفًا إلى 1.98 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.
على الرغم من ذلك ، أحد المحللين عملة XTZ على تويتر “بإسم أيونيسكو دورو هودل” ، رسم استراحة عملة XTZ منذ نوفمبر 2019 ، بتغريدة لذلك المخطط جديد. الذي يظهر اختراق عملة XTZ للقناة هابطة ، مع بقاء السعر أعلى بكثير من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا و 200 يوم.
في الواقع ، توقع العديد من المحللين أوقاتًا جيدة بالنسبة لحاملي XTZ. على سبيل المثال ، في بداية العام ، أشار zippy1day ، باستخدام التحليل الفني Elliot Wave ، إلى أن الأسعار ستأخذ نمط مرحلة الارتفاع الخامسة.
تزعم نظرية Elliot Wave أنه يمكن التنبؤ بحركات الأسعار لأنها تأخذ شكل تكرار أنماط صعودًا وهبوطًا ، تسمى الأمواج ، والتي تحركها سيكولوجية المستثمر.
الموجة الخامسة هي المرحلة الأخيرة في اتجاه الاتجاه السائد. إنها تشير دائمًا إلى حركة السعر الصعودية. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الموجة الخامسة تتبعها مراحل تصحيحية.
ماذا بعد التوقعات على المدى الطويل؟
رغم كل ذلك ، على الرغم من احتمال حدوث انخفاض في المدى القصير و المتوسط ، بالإضافة إلى تقبلات سعر البيتكوين ، تظل أساسيات عملة Tezos قوية جدا.
وهذا يضع Tezos في مكان جيد ، حيث يحاول الارتقاء إلى مستوى اخر بالتكنولوجيا التي يحملها معه كمنافس حقيقي لبيتكوين.
ولكن ما الذي يجعل Tezos مختلفًا ، يمكن القول إنه أفضل من Bitcoin و Ethereum؟ تكمن الإجابة في إمكانية الترقية طويلة الأجل والمشاركة المفتوحة في نظام Tezos .
يأمل الفريق في بناء شبكة تعمل على تحسين جميع قضايا الحكامة عن طريق تحفيز أصحاب الرموز المميزة للتعاون. بهذه الطريقة ، من خلال عدم الاعتماد على فريق التطوير أو مجموعة المعدنين ، يمكن لـ Tezos أن تطلق على نفسها مشروع ديمقراطي لامركزي.
إقرأ هذا المقال عن : شرح مبسط و سهل ل ما هو Tezos و عملة XTZ
“Tezos هي سلسلة مفاتيح غير مركزية تحكم نفسها عن طريق إنشاء كومنولث رقمي حقيقي وتسهيل التحقق الرسمي. وببساطة ، فإن Tezos عبارة عن نظام أساسي مفتوح المصدر متعدد الأغراض لإنشاء DApps و عقود ذكية. ”
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