بلوك.ون تضع ٢٠٠٠٠٠ دولار كجائزة لتحدي لغز عقد ذكي

تام شمس - الأربعاء 5 فبراير 2020 03:51 صباحاً - أعلنت شركة بلوك.ون عن وجود لعبة لغز بلوكتشين لعقد ذكي، مع جائزة قدرها ٢٠٠٠٠٠ دولار لمن يقوم بحلها.

حيث أوضح منشور على DevPost من إيوس يو يوم ٣ فبراير أنه "في هذا التحدي، يجب على المشاركين إنشاء عقد ذكي لإيوس يو يمكنه تخزين واستدعاء عقود EVM الذكية (سوليديتي) في بيئة افتراضية تشبه إيثريوم".

منصة إيوس يو

تستضيف بلوكتشين إيوس يو التي بنيت من قبل شركة تعرف باسم بلوك.ون، أصل العملة المشفرة إيوس. وكقاعدة بيانات مفوضة لإثبات ملكية الأسهم وتروج للعقود الذكية، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات غير مركزية على إيوس يو.

وستنتهي المنافسة في عام واحد إذا لم يحل أحد اللغز. حيث ذكر المنشور أن المسابقة تنتهي بمجرد أن ينهي شخص ما اللغز، حيث يحصل أول من ينهي اللغز على المكافأة.

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تفاصيل المسابقة

تتطلب قواعد المنافسة استخدام عقود إيوس يو الذكية وفقًا للمتطلبات الفنية المحددة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم الحكام بفحص الإدخالات كل ٩٠ يومًا تقريبًا.

وفي أواخر عام ٢٠١٩، كشفت بلوك.ون النقاب عن الإصدار ٢.٠ من إيوس يو، وفقًا لما أفاده كوينتيليغراف يوم أكتوبر. وقد جمعت إيوس، وهي أصول رقمية مبنية على إيوس يو بلوكتشين والتي اشتهرت بطرحها الأولي للعملة الذي امتد لمدة عام، أربعة مليارات دولار خلال طرح عملتها.