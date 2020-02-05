باينانس لانشباد تكشف عن نتائج بيع وزيركس

تام شمس - الأربعاء 5 فبراير 2020 03:51 صباحاً - باينانس لانشباد، كما يوحي الاسم، هي منصة باينانس لإطلاق التوكنات، والتي أعلنت للتو عن نتائج بيع التوكنات لوزيركس. وهذه هي أول عملية بيع توكنات لهذا العام.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر يوم ٤ فبراير من باينانس، كان هناك ١٠٠٠٠ تذكرة رابحة يحملها ما مجموعه ٩٠٣٣ رابحًا. وقد شارك أكثر من ٢٠٠٠٠ مستخدم لمحاولة الفوز باليانصيب. وفي النهاية، تم المطالبة بأكثر من ١٣٦٠٠٠ تذكرة. وتبلغ فرص الفوز لجميع المشاركين ٤٤ في المائة، مما يجعل نسبة الفوز في التذاكر ٧,٣١ في المائة.

وقد تم إجراء عملية بيع التوكنات وزيركس من خلال جلسة واحدة حيث اشترى المشاركون توكنات وزيركس (WRX) باستخدام باينانس كوين. وفي الجلسة، تم بيع جميع توكنات WRX البالغة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ للمشاركين في لانشباد الذين قاموا بسحب تذاكر اليانصيب الفائزة.

حيث صرحت باينانس لانشباد أيضًا أن أرصدة باينانس كوين للفائزين سيتم خصمها وفقًا لعدد التذاكر التي فازوا بها في غضون ٢٤ ساعة.

وزيركس هي بورصة العملات الرئيسية الرائدة في الهند مع محرك مطابقة تلقائي من نظير إلى نظير. وتعلن وزيركس عن نفسها بأنها تعمل على حل مشكلة تحويل العملات الورقية إلى العملات المشفرة وتبسيط عملية إيداع الأوراق المالية وسحبها. سيتم إدراج وزيركس (WRX) على باينانس بدءًا من الغد. وسيُفتتح التداول لأزواج تداول وزيركس مقابل باينانس كوين ووزيركس مقابل بيتكوين ووزيركس مقابل تيثر في الساعة ٢ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم ٥ فبراير.