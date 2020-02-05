كونسنسيس تخفض ١٤٪ إضافية من الموظفين، وتهدف إلى الانقسام

تام شمس - الأربعاء 5 فبراير 2020 03:51 صباحاً - تتخلى شركة برمجيات بلوكتشين كونسنسيس عن جزء إضافي من موظفيها مع تقسيم تركيزها في اتجاهين منفصلين.

حيث أعلنت شركة كونسنسيس عن خفض قاعدة موظفيها بنسبة تقارب ١٤٪، وذلك في بيان صحفي صدر يوم ٤ فبراير.

كما قررت شركة كونسنسيس، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، أيضًا تقسيم الشركة. حيث ذكر البيان الصحفي أن جزءًا من العملية سيستمر في قطاع البرمجيات بينما يواصل الجزء الآخر مساعي الاستثمار.

المزيد من تسريح العمال

لا تعتبر تخفيضات الوظائف شيئًا جديدًا بالنسبة لكونسنسيس نظرًا لأن الشركة كانت تتصدر قصصًا متعددة بشأن تسريح الموظفين. حيث انتشرت الشائعات في ديسمبر ٢٠١٨ حول خفض الموظفين بنسبة ٦٠٪. ولكن يناير ٢٠١٩ أسفر فقط عن تخفيض عدد الموظفين بنسبة ١٣٪.

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ومن خلال جذورها في بلوكتشين إثريوم، تمتلك كونسنسيس العديد من المشاريع المرتبطة، بما في ذلك محفظة إيثريوم "ميتاكاسك" وكونسنسيس كودفاي.

اتجاهٌ جديد

وأوضح البيان أن لدى كونسنسيس الآن قسمين - أحدهما مستمر في بناء البرمجيات والآخر يعمل على جانب المشروعات.

حيث قال البيان إنه من خلال تخفيض الوظائف بنسبة ١٤٪، تعمل "كونسنسيس" على "إعادة هيكلة فرق العمل لتتماشى بشكل أفضل مع احتياجات شركة تطوير البرمجيات المركزة".

وفي وقتٍ سابق اليوم، قدم كوينتيليغراف تقريرًا عن استحواذ كونسنسيس على شركة هريتيدج فاينانشيال سيستمز المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.