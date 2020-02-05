أيوتا تركز على التبني الفوري مع ترقية تشريساليس

تام شمس - الأربعاء 5 فبراير 2020 03:51 صباحاً - كشف مشروع أيوتا يوم ٣ فبراير عن سلسلة من الترقيات يطلق عليها اسم تشريساليس، وهي مرحلة وسيطة بين الآن وإزالة كودنيتور. وتقدم الترقية العديد من الميزات المهمة، بعضها يغير مبادئ أيوتا القديمة.

وتأخذ تشريساليس، أو أيوتا ١.٥، اسمه من المرحلة الثانية في تحول كاتربيلر إلى فراشة. وقد تم تصميمه بشكل خاص كخطوة وسيطة قبل "كورديسايد"، وهي مبادرة مخطط لها منذ فترة طويلة لإزالة كودنيتور من شبكة أيوتا. وكودنيتور هو، في جوهره، خادم مركزي يديره مطورو أيوتا ينشئ نقاط تفتيش في سجل معاملاته. وتُعد هذه ضرورة نظرًا للهيكل الفريد من نوعه الذي يُستخدم في المشروع.

وعلى غرار سيرينيتي لإيثريوم، فإن كورديسايد هي مبادرة طويلة الأجل تتطلب إكمال دعم أكاديمي وافٍ. وقد تواصل كوينتيليغراف مع مؤسس أيوتا المشترك دومينيك شاينر لمعرفة كيف يلائم تشريساليس هذه الخطط. حيث أوضح قائلًا:

"تشريساليس هي المرحلة المتوسطة قبل إطلاق الإمكانات الكاملة لأيوتا من خلال كورديسايد. كما تمت مناقشة العديد من الميزات منذ فترة طويلة وتوصلنا في النهاية إلى اتفاق داخليًا بشأن الاستراتيجية التي سنتخذها مع بروتوكول أيوتا الأساسي. وبعض التغييرات أكثر جذرية، لكنها تتيح فرصة عظيمة لأيوتا حيث تم طلبها باستمرار من مجتمعنا وشركائنا من الشركات."

ميزات كريساليس

سيقوم الفريق بدمج مخطط توقيع تشفير جديد يسمى Ed٢٥٥١٩، بالتوازي مع مخطط WOTS الحالي. والطريقة الجديدة تضحي بمقاومة الحواسيب الكمومية باسم التطبيق العملي، لأنها تتيح للمستخدمين إعادة استخدام نفس العنوان. وسوف تصبح المعاملات أيضًا أصغر بكثير، مما يؤدي إلى زيادة معدل المعاملات في الثانية (TPS) لأيوتا.

وأشار شاينر إلى أن هذه إحدى الميزات التي طلبها في كثير من الأحيان مجتمع أيوتا وشركائه من الشركات.

ويخطط الفريق أيضًا لجعل أيوتا منصة لإصدار التوكنات. ويتيح تغييران رئيسيان إجراء ذلك: المعاملات الذرية والتحول إلى نموذج UTXO. وحسبما أوضح شينر:

"UTXO يسمح بتمثيل أكثر أمانًا وأسرع وأكثر وضوحًا لدفتر السجلات. ومن خلال الجمع بين UTXO والمعاملات الذرية، سنتخلص أيضًا من بنيات الحزمة، مما يجعل تطوير البرامج الأساسية أسهل (وأكثر أمانًا) ويزيد بشكل كبير من أداء أيوتا. وأكبر ميزة في UTXO هي واحدة واضحة: العملات الملونة."

ومصطلح "العملات الملونة" هو مصطلح يستخدم عمومًا لوصف التوكنات المستندة إلى بيتكوين، مثل الإصدار الأولي من تيثر.

وعلى الرغم من أن إيثريوم غالبًا ما ترتبط بكونها منصة التوكنات الرئيسية، إلا أن شاينر يرى إمكانات كبيرة للتوكنات المستندة إلى أيوتا:

"هذا يفتح مستقبلًا جديدًا ومثيرًا لأيوتا، حيث يمكن أن تستفيد التوكنات مثل الأصول الرقمية والمادية والأسهم وعملات البنك المركزي وما إلى ذلك من دفتر سجلات أيوتا وتوفر بيئة آمنة لتحويل التوكنات الخاصة بها."

وآخر تغيير رئيسي في تشريساليس يتعلق ببنية أيوتا الأساسية. حيث يتم ترميز المعاملات حاليًا على أنها مستويات، وهي مجموعة من "البايتات الثلاثية". وكما يوحي الاسم، تستخدم البايتات الحسابات الأساسية ٣ بدلًا من التركيب الثنائي الذي تتبناه جميع أجهزة الكمبيوتر تقريبًا.

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وق أوضح شينير أن هذا تم تنفيذه مبدئيًا استعدادًا للمستقبل:

"على مدى السنوات القليلة الماضية، أدركت صناعة الأجهزة بأكملها أن قانون مور قد انتهى [...] وهذا هو السبب في أننا يجب أن نستكشف طرقًا جديدة للحساب وهندسة الرقائق. وتعد تيرناري والأجهزة المستندة إلى تيرناري محاولة رائعة لذلك، والتي يتم الآن استكشافها بالفعل بواسطة أشباه الموصلات الأخرى."

ومع ذلك، إلى أن يستقطب العالم ذلك، فإن استخدام التمثيلات الثلاثية على أجهزة الكمبيوتر الثنائية يعد مصدرًا لعدم الكفاءة الكبير، نظرًا لخطوات التحويل العديدة.

وقد قررت أيوتا العودة إلى التمثيل الثنائي القياسي لتشريساليس، والذي حفزه شاينر كقرار عملي:

"لقد توصلنا في أيوتا إلى قرار صعب بالتركيز بدلًا من ذلك على ٣ إلى ٥ سنوات القادمة والتي تعتبر ضرورية لاعتماد أيوتا حيث نعتزم العمل عن كثب مع الأجهزة التقليدية."

وخلص إلى أنه "عندما يحين الوقت مع تيرناري/الأجهزة الأخرى، سوف نكون قادرين على التكيف معها".

والميزات الأخرى بسيطة نسبيًا، حيث تضيف بعض تحسينات الأداء والأمان. وسيرى كودنيتور نفسه أيضًا بعض التحسينات قبل زواله في النهاية.

خارطة طريق كريساليس

أكد شاينر على أن تشريساليس ليس تأخيرًا لخريطة الطريق الخاصة بكوردنيتور من أيوتا، لأنها تركز في الغالب على تحسين أداء المعاملات في الشبكة الرئيسية للمشروع. وأضاف أنه "من الواضح أن كل هذا يهدف إلى جعل أيوتا جاهزة للمؤسسات".

وتُظهر خارطة الطريق الحالية أنه سيتم الانتهاء من تشريساليس بحلول نهاية الربع الثالث، على الرغم من أن شاينر قال إن أواخر الربع الثاني ممكن أيضًا.

كما كشف بعض المعلومات عن جدول زمني محتمل لكورديسايد:

"لقد بدأت شركة كورديسايد في التقدم، حيث تم إطلاق أول ألفا نت لكورديسايد بالأمس. ونحن نعمل حاليًا مع أكثر من ٣ جامعات على كورديسايد وهي تساعدنا في تسريع عملية تحسين جوانب معينة من نظام كورديسايد والتحقق من صحة جميع الأعمال نفسها."

وأضاف أنه على الرغم من عدم توفر تواريخ محددة بعد، فإن إطلاق شبكة الاختبار المحفزة في الصيف سيساعد على تحديد جدول زمني محدد.