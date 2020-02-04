شركة التكنولوجيا المالية الناشئة المدعومة من المؤسس المشارك لتويتر تُطلق تطبيق خدمات مصرفية لبيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 4 فبراير 2020 06:52 مساءً - قامت مود، وهي شركة للخدمات المالية يدعمها الشريك المؤسس لتويتر بيز ستون، بإطلاق تطبيق بيتكوين (BTC) للخدمات المصرفية على أجهزة iOS.

وقد قدمت الشركة البريطانية تطبيقها متاحًا على مستوى العالم، باستثناء الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التي تركز على التكنولوجيا المالية "فاينكسترا يوم ٤ فبراير. ويمكن للعملاء بدء استخدام التطبيق بمبلغ يصل إلى ٥٠ جنيهًا إسترلينيًا (٦٥ دولارًا) وشراء بيتكوين ببطاقات مصرفية أو عن طريق التحويل المصرفي. وتتم معالجة الأموال بشكل أكبر من خلال خادم الأصول الرقمية بيتغو.

مود تعالج مشكلات السرعة والأمان

يسمح التطبيق للمستخدمين ظاهريًا بائتمان الأموال على الفور تقريبًا عن طريق عملية دفع أسرع. حيث صرح أريان مورفي، رئيس الاتصالات والتسويق في مود، أن "تطبيق مود يعالج مشاكل قيود المعاملات، السرعة المنخفضة/التكلفة العالية، وعدم الأمان، والأهم من ذلك، أنه يعالج تجربة المستخدم الضعيفة المرتبطة عادة بتطبيقات بيتكوين."

وقبل استخدام التطبيق، يتطلب الوضع أن يخضع المستخدمون لإجراء اعرف عميلك، والذي يتم تنفيذه بواسطة تقنية التحقق من الهوية التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

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تأسست مود في عام ٢٠١٨، والشركة الأم لها هي شركة التكنولوجيا المالية آر إيت غروب ومقرها المملكة المتحدة - وقد افتتحت قائمة انتظار للتطبيق في أكتوبر الماضي، مما جعلها في البداية متاحة عبر الدعوة فقط.

مشاكل السرعة لا تزال تؤثر على من بلوكتشين بيتكوين

لطالما بحث اللاعبون في الصناعة عن طرق لتسريع معاملات بيتكوين البطيئة. وتضيف شبكة البرق المسرعة لبيتكوين طبقة إضافية إلى بلوكتشين الخاصة ببيتكوين، مما يتيح للمستخدمين إنشاء قنوات دفع بين أي طرفين على تلك الطبقة الإضافية. وهذا يضمن المعاملات الفورية تقريبًا، مع رسوم منخفضة للغاية أو حتى غير موجودة

وفي الآونة الأخيرة، كشفت مجموعة من الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عن حل جديد، قادر على الحد بشكل ملحوظ من أوقات المعاملات القائمة على بلوكتشين بيتكوين وحتى زيادة الأرباح.