ترقية جينيسيس لبيتكوين إس في تؤدي إلى انقسام السلسلة

تام شمس - الثلاثاء 4 فبراير 2020 05:53 مساءً - أجرت بيتكوين إس في (BSV) ترقية مجدولة باسم جينيسيس يوم ٣ فبراير. ونظرًا لأن معظم العُقد لم يتم تحديثها بعد، فقد أدى ذلك إلى انقسام بسيط في السلسلة حيث يوجد إصداران من بيتكوين إس في.

وحسبما ذكرت شركة بيتميكس ريسرش، حدثت الترقية عند ارتفاع الكتلة ٦٢٠٥٣٨ أو حوالي ٨:٣٠ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد اعتُبرت الكتلة اللاحقة غير صالحة بموجب القواعد القديمة، مما يشير إلى الانقسام الكلي.

ولا يزال حوالي ربع جميع عقد بلوكتشين على الإصدار القديم، وهذا يعني أن هذه لا يمكن مزامنتها إلى السلسلة الرئيسية.

علاوة على ذلك، حدث انقسام في السلسلة بعد عدة ساعات. وقد تم تمديد السلسلة القديمة بواسطة كتلة واحدة، مما يعني أن بعض القائمين بالتعدين فشلوا أيضًا في الترقية إلى القواعد الجديدة.

زلا يبدو أن هذه محاولة متعمدة لإنشاء سلسلة جديدة. فمع إضافة كتلة واحدة فقط في أكثر من ١٠ ساعات، يتم ترك أقلية صغيرة جدًا من القائمين بالتعدين في السلسلة القديمة.

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ما هي ترقية جينيسيس؟

تغير جينيسيس العديد من قواعد الإجماع الخاصة ببيتكوين إس في لإزالة جميع القيود المتبقية. وحجم الكتلة الآن غير محدود بشكل فعال. وبدلًا من كونها برمجتها في برنامج العقدة، أصبح حجم الكتلة الآن معلمة يمكن للقائمين بالتعدين تقليلها يدويًا.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أسفل الخط إذا لم يوافق جميع القائمين بالتعدين على قيمة معينة. وسيتم اعتبار أي كتلة أكبر من الحد الأقصى المسموح به للحجم لمجموعة معينة من المستخدمين غير صالحة من قبلهم. ويعتبر هذا الإعداد غير محدود بشكل افتراضي.

كما تم رفع العديد من الحدود الأخرى أيضًا، مثل الحد الأقصى لحجم الصفقة أو عدد مالكي محفظة متعددة الأطراف.

تحتوي لغة بيتكوين سكريبت الآن على قواعد رسمية سيتم فحصها بواسطة المشاركين الإجماعيين. كما عملت الترقية أيضًا على استعادة OP_RETURN، وهي تعليمات لتخزين البيانات المخصصة على بلوكتشين.

وعلى الرغم من أن التغييرات تبدو بسيطة، إلا أن أي تعديل لقواعد الإجماع يتطلب دائمًا انقسام كلي.