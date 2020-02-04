البيتكوين يصل إلى مفترق طرق حاسم قد يكون هناك هبوط عمودي

فشل سعر البيتكوين في الاستمرار فوق مستوى المقاومة 9500 دولار وانخفض مؤخرًا مقابل الدولار الأمريكي. BTC إما أن ترتد من 9150 دولار أو قد تنخفض بشدة.

يكافح المضاربون على عملات البيتكوين بقوة لحماية مستويات الدعم الرئيسية البالغة 9200 و 9،150 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي.

يظل السعر معرضًا لخطر انخفاض حاد إذا كان هناك كسر أدنى من 9150 دولار.

هناك قناة هبوط تتشكل مع مقاومة بالقرب من 9320 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يحتاج المضاربون الثيران إلى اكتساب زخم أعلى من 9500 دولار لتجنب انهيار أقل من 9150 دولار.

البيتكوين يختبر الدعم الرئيسي

بالأمس ، شهدنا ارتفاعًا قصير الأجل في عملة البيتكوين أعلى من المقاومة البالغة 9500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع BTC حتى فوق مستوى 9600 دولار وتم تداوله إلى مستوى مرتفع جديد لعام 2020 عند 9609 دولار.

ومع ذلك ، فشل الثيران في الحفاظ على السعر فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 9500 دولار. نتيجة لذلك ، كان هناك انخفاض جديد أدنى من مستوى 9400 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة.

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تم تداول سعر البيتكوين حتى أقل من مستوى 9300 دولار واختبر منطقة الدعم البالغة 9200 دولار. يتكون القاع بالقرب من 9223 دولار ويتماسك السعر حاليًا فوق مستويات الدعم 9220 و 9200 دولار.

على الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 9320 دولار. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 23.3% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى 9609 إلى 9223 دولار هو أيضا بالقرب من 9320 دولار. الأهم من ذلك ، هناك قناة هبوط تتشكل مع مقاومة بالقرب من 9320 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

على الجانب السلبي ، هناك مجموعة من الدعم تتشكل بالقرب من مستوى 9200 دولار. إذا فشل البيتكوين في البقاء فوق مستويات الدعم البالغة 9200 و 9150 دولار ، فهناك خطر حدوث انهيار.

في الحالة المذكورة ، من المرجح أن ينخفض ​​السعر إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 9000 دولار. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 8800 دولار ، حيث من المحتمل أن يتخذ المضاربون على الارتفاع موقفًا.

فرص الصعود للبيتكوين؟

لبدء تحرك صعودي لائق ، يجب أن تتسلق عملة البيتكوين فوق مستوى 9300 دولار ومقاومة القناة. تظهر المقاومة التالية بالقرب من مستوى 9420 دولار. يتزامن ذلك مع مستوى تصحيح فيب 50% للهبوط الأخير من أعلى مستوى عند 9609 دولار إلى 9223 دولار.

قد يؤدي الاختراق الواضح فوق مستوى 9420 دولارًا والإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة إلى زيادة فرص استمرار الاتجاه الصعودي فوق مستويات 9500 و 9600 دولار في المدى القريب.