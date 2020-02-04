خدمة المارشلز الأمريكية ستبيع ٣٧ مليون دولار في عملات بيتكوين المصادرة في فبراير

تام شمس - الثلاثاء 4 فبراير 2020 12:53 صباحاً - ستقوم خدمة المارشلز الأمريكية (USMS)، وهي وكالة فيدرالية لإنفاذ القانون تابعة لوزارة العدل الأمريكية، ببيع أكثر من ٤٠٠٠ عملة بيتكوين مصادرة (BTC).

ووفقًا لموقع USMS الرسمي، تخطط الهيئة لبيع "حوالي ٤٠٤٠ عملة بيتكوين" (٤٠٤٠,٥٤٠٦٩٨٢٠) تقريبًا، مما يتطلب إيداع مبلغ ٢٠٠٠٠٠ دولار للمشاركة في المزاد. وقد قالت USMS إنها ستعيد الودائع إلى مقدمي العروض غير الرابحين، متعهدة بالبدء في إعادة ودائع العطاءات الخاسرة خلال خمسة أيام عمل بعد نقل عملات بيتكوين إلى المزايد الفائز.

وفي وقت كتابة المقالة، تبلغ القيمة الإجمالية لعملة بيتكوين التي بيعت في المزاد حوالي ٣٧,٤ مليون دولار، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠. كما أشارت الوكالة إلى أنه تم ضبط بيتكوين للعرض في العديد من الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية الفيدرالية.

يجب على مقدمي العروض دفع ٢٠٠٠٠٠ دولار للتسجيل في المزاد قبل ١٨ فبراير

سيُفتتح تسجيل المزايدين من ٣ فبراير إلى ١٢ فبراير. وسيعقد المزاد عبر الإنترنت في ١٨ فبراير. حيث تخطط السلطة لإجراء المزاد من الساعة ٨:٠٠ صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وحتى ٢:٠٠ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ١٨ فبراير، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في الساعة ٥:٠٠ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ومع ذلك، قد تقضي USMS مزيدًا من الوقت للإعلان عن الفائزين بناءً على عدد المزايدات المستلمة بالإضافة إلى تعقيد عملية المراجعة، والتي قد تتطلب وقتًا إضافيًا، حسبما يقرأ الإعلان.

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وعلى غرار المزادات السابقة التي عقدتها USMS، سيتم تقسيم المزاد القادم إلى أجزاء. وعلى وجه التحديد، سيتم تقسيم مزاد بيتكوين إلى سلاسل، مع ٢٥٠٠ و١٠٠٠ و٥٠٠ و٤٠,٥٤٠٦٩٨٢٠ بيتكوين لكل منها.

المصدر: خدمة المارشلز الأمريكية

يتبع مزاد بيتكوين الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا عددًا من العروض المماثلة في السنوات الأخيرة. في يناير ٢٠١٨، باعت USMS أكثر من ٣٨٠٠ عملة بيتكوين مصادرة قبل إعلان مزاد لـ ٦٠٠ بيتكوين في أكتوبر