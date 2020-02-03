بعض مستخدمي كوين بيز لا يمكنهم سحب أكثر من ١٠ دولارات في عملة بيتكوين يوميًا

تام شمس - الاثنين 3 فبراير 2020 10:54 مساءً - يزعم أن خدمة محفظة وبورصة العملات المشفرة الأمريكية الرئيسية "كوين بيز" لا تسمح لبعض المستخدمين بسحب أكثر من ١٠ دولارات في اليوم.

ففي الثاني من فبراير، أبلغ أحد مستخدمي ريديت وهو مستخدم لكوين بيز أيضًا أن كوين بيز وضعت حدًا للسحب يوميًا قدره ١٠ دولارات لبعض المستخدمين. ويدعي مستخدم ريديت، والذي يظهر باسم Unholy_Crab١، أن طلبه اللاحق لحدود السحب الأعلى تم رفضه بواسطة كوين بيز.

كما شارك مستخدم ريديت أيضًا لقطة شاشة مزعومة توضح أن الحد الأقصى لمبلغ السحب اليومي من كوين بيز في بيتكوين (BTC) كان ١٠ دولارات لحسابه.

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المصدر: ريديت

اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، جمع موضوع الشكوى أكثر من ٤٠ تعليقًا، حيث عبر غالبية مستخدمي ريديت عن شكوكهم بشأن خدمات كوين بيز حتى الآن. وعلى هذا النحو، أعرب بعض المستخدمين في سلسلة الرسائل عن توقعاتهم بأن كوين بيز ستفرض المزيد من القيود المماثلة إذا تجاوزت أسعار العملات المشفرة الحدود القصوى على الإطلاق. بينما اقترح آخرون أن حد السحب اليومي البالغ ١٠ دولارات هو "مقدار عملية احتيال حرفية"، في حين أشار بعض المستخدمين أيضًا إلى أن كوين بيز "هي الخيار الوحيد تقريبًا للأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة".