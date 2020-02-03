نظام توجيه "سبايدر" من إم آي تي يمكنه تسريع معاملات العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 3 فبراير 2020 06:51 مساءً - ابتكر الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نظامًا جديدًا لتوجيه العملات المشفرة لتسريع المعاملات القائمة على بلوكتشين.

في إعلان بتاريخ ٣٠ يناير، زعم إم آي تي أن الحل الجديد المسمى "شبكات قنوات الدفع" (PCN) قادر على تقليل أوقات المعاملات المستندة إلى بلوكتشين بشكل ملحوظ وحتى زيادة الأرباح.

وكما هو موضح، في شبكة قنوات الدفع، يتم تنفيذ المعاملات مع الحد الأدنى من المشاركة من بلوكتشين. "يقوم أزواج مستخدمي شبكة قنوات الدفع بتشكيل حسابات ضمان غير مجمَّعة باستخدام مبلغ مخصص من المال، مما يشكل شبكة كبيرة مترابطة من الحسابات المشتركة. وسيقوم المستخدمون بتوجيه الدفعات من خلال هذه الحسابات، فقط تنفيذ أمر بينغ على بلوكتشين لإنشاء وإغلاق الحسابات، الأمر الذي يسرع الأمور بشكل كبير. ويتابع البيان أنه يمكن للحسابات أيضًا تحصيل رسوم صغيرة عندما يتم تسيير المعاملات من خلالها".

Advertisements

وفي حين تستخدم المخططات التقليدية أقصر طريق ممكن لإتمام المعاملات ولا تأخذ في الاعتبار رصيد المستخدم، تعتمد شبكات قنوات الدفع على حسابات مشتركة ثنائية الاتجاه، حيث لا يمكن توجيه المدفوعات إلا على القنوات التي لديها أموال كافية لتنفيذ المعاملات.

هذا، وفقًا للإصدار، يلغي السيناريو الذي يتعامل فيه أحد المستخدمين في الحساب المشترك مع عدد كبير جدًا من المعاملات، مما قد يؤدي إلى رصيد صفري ويجعل من المستحيل توجيه مزيد من المعاملات.

وإلى جانب شبكة قنوات الدفع، قدم الباحثون سبايدر، وهي تقنية تقسم كل معاملة كاملة إلى "حزم" أصغر يمكن نقلها عبر قنوات مختلفة بأسعار مختلفة.