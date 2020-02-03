الخصوصية على إيثريوم: إطلاق بروتوكول أزتك على الشبكة الرئيسية

تام شمس - الاثنين 3 فبراير 2020 05:53 مساءً - تم إطلاق شبكة خصوصية أزتك رسميًا على إيثريوم بلوكتشين في الأول من فبراير. وباستخدام تقنية تستند إلى زي كاش، تقدم التوكنات السرية حيث يتم إخفاء جميع المبالغ بطريقة مشفرة.

الشبكة قيد النشر حاليًا حيث إنها تدعم zkDai فقط، وهي نسخة خاصة من عملة ميكر المستقرة. ومن المقرر أن يتم إصدار تكون المعرفة الصفرية الأخرى في الأسابيع المقبلة، في حين سيتم منح حق الوصول الكامل إلى إنشاء توكن في غضون شهرين، حسبما تقول الشركة.

يستخدم بروتوكول أزتك، تمامًا مثل زي كاش (ZEC)، زي كيه سناركس للتحقق من صحة المعاملات المشفرة. عند إنشاء عملية نقل، يتم إنشاء إثبات صحة حيث يتم تشفير المبلغ.

ويعتمد النظام على العقد الذكي لشركة العملات المشفرة أزتك، والذي يمكن استخدامه للتحقق من صحة المعاملات. ويعتمد العقد على نظام من "الملاحظات"، والتي تستخدم عادة في هيكل يشبه بيتكوين من المدخلات والمخرجات. وعلى عكس زي كاش، لا تقوم أزتك حاليًا بإخفاء مرسل ومستلم الأموال.

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ومثل زي كاش، احتاجت أزتك لإجراء مراسم إعداد موثوق. وهذا مطلب رئيسي لجميع تطبيقات زي كيه-سنارك، لأنه يولد مجموعة من المعلمات الشائعة لضمان حساب فعال.

التطورات المستقبلية من شأنها أن تجعل العقود الذكية خاصة

هدف أزتك هو تقديم "تريبتيش الخصوصية"، والذي سيخفي تمامًا جزءًا معينًا من سلسلة إيثريوم بلوكتشين. والخطوة التالية هي إخفاء المرسلين والمستلمين، في حين أن الإنجاز النهائي هو جعل العقود الذكية خاصة بالكامل.

وقد كشف توماس والتون بوكوك الرئيس التنفيذي لشركة الأزتك لكوينتيليغراف أن هذا قد يحدث في وقت مبكر من هذا العام: