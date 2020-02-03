مشروع التجارة الإلكترونية Shopereum بتكنولوجيا Blockchain و الذكاء الاصطناعي

مشروع التجارة الإلكترونية Shopereum ب تكنولوجيا Blockchain و الذكاء الاصطناعي، العملات المشفرة صمدت و تفرض نفسها لفترة أطول مما نعتقد، لقد مرت 11 عامًا منذ إنشاء Bitcoin. خلال هذا الوقت ، كان التحدي الكبير الذي يواجهه المتحمسون و المستثمرون و المتاولون في هذا العالم دائمًا هو نفسه. من سيتبنى و يقنن العملات المشفرة. فمسار التبني بطيئ جدا عكس تكنولوجا البلوكشين.

هناك شيء واحد واضح، الاعتماد سيأتي على يد قطاعين كبيرين، الألعاب اوالتجارة عبر الإنترنت. يتفق جميع الخبراء على هذه النقطة التي تزيل أي شك بخصوص التبني و الاعتماد للعملات المشفرة. حسنًا ، نقدم لك اليوم الأخبار العاجلة حول التجارة عبر الإنترنت مع Shopereum.

ما هو مشروع التجارة الإلكترونية Shopereum ؟

Shopereum هي شركة تقدم مجموعة واسعة من الحلول المحتملة المتعلقة بإطار التجارة الإلكترونية والعملات المشفرة. يعتمد التزامها على هدف واضح وهو تسريع اعتماد العملات المشفرة لتمكين التجار والمشترين في جميع أنحاء العالم. كل شيء يعمل برمزه الخاص (xShop) الذي يعمل على بلوكشين Ethereum.

السمة الأساسية ل Shopereum

على الرغم من أنه يوفر العديد من الميزات المختلفة ، إلا أنه يمكننا القول أن فريق المطورين Shopereum ملتزم بكونه سوقًا متكاملًا لجميع أنواع التقنيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. ونتيجة لذلك ، يمكن للمشتري الآن الوصول إلى الأسواق المختلفة ، بغض النظر عن برنامجه. من ناحية أخرى ، يمكن للبائع أيضًا تطوير أسواقه دون البحث عنها في الآلاف من المنصات.

كنقطة انطلاق أساسية ، يقدم لنا Shopereum الشراء باستخدام العملات المشفرة الرئيسية (BTC ، LTC ، ETH ، XRP ، وما إلى ذلك) ، رمز xShop الأصلي (الذي يوفر خصمًا بنسبة 5% على مشترياتك) أو النقود الورقية. نتيجة لذلك ، تسرع Shopereum من اعتماد وتمكين العميل والبائع ، وذلك بفضل شفافية الوسيط.

الانضمام للمشاركة في فرض التبني:

في السنوات الأخيرة ، كانت المشكلة الأكبر في التجارة الإلكترونية للعملات المشفرة هي نفسها دائمًا، لا يتم ربط العملات المشفرة والمتاجر عبر الإنترنت ، بمعنى آخر قام قريق Shopereum بتطوير متاجر على الإنترنت لقبول العملات المشفرة لدى المشروع قاعدة مستخدمين واسعة من Amazon ، AliExpress …، ولان تلك القاعدة تبحث عن دعم منصات لدعم العملات المشفرة في التجارة الالكترونية فهي الفجوة التي يريد Shopereum سدها بين التجارة الالكترونية و العملات المشفرة.

الهدف من Shopereum هو التقدم خطوة واحدة وجعل كل هذا الاندماج في سوق واحد داخل المنصة نفسها.

نموذج العمل

لذلك ، يمكن تعريف Shopereum بأنه السوق في رأس المال ، أو تكامل الأسواق أو السوق من المستوى الثاني.

تحت مظلة Shopereum ، يمكن لأصحاب المتاجر الصغيرة على الإنترنت الاندماج بسهولة ، مما يتيح الوصول إلى قاعدة أكبر بكثير من العملاء المحتملين. بالإضافة إلى ذلك ، بصرف النظر عن حل بعض المشكلات الفنية بفضل تلقي تقنية Shopereum ، يمكنهم أيضًا تعيين نظام الدفع الخاص بهم لتلقي المدفوعات بأي نوع من العملات. الأمر الأكثر فائدة هو أنه يحول جميع العملات المشفرة إلى أوراق مالية في نفس الوقت الذي يتم فيه الشراء ، مع تطبيق سعر الصرف الساري في ذلك الوقت.

Advertisements

يتمتع المشترون بميزة وجود العديد من الأسواق مجمعة تحت نفس البوابة ومع إمكانية الحصول على خصومات إضافية (الدفع باستخدام الرمز المميز لـ xShop) واستخدام عملات التشفير الخاصة بهم للشراء. على الرغم من أننا لا ننسى أن النقود الورقية سيتم قبولها أيضًا ، بالنظر إلى استراتيجية محاولة الوصول إلى العالم بأسره.

بالإضافة إلى ذلك ، يخبرنا Shopereum أن استراتيجية انخفاض الشحن هذه – والتي ستكون بحد ذاتها طفرة في خيارات التجارة الإلكترونية الحالية المشفرة – سيتم استكمالها وتحسينها باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي (AI) التي ستعمل على تحسين عمليات البحث لمساعدتنا في العثور على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار في أي من الأسواق المتكاملة.

يبدأ الرمز المميز لـ xShop في التداول

من الناحية التكنولوجية ، طورت Shopereum برنامجها على بلوكشين Ethereum. رمز التشغيل الأساسي للنظام الأساسي هو الرمز المميز xShop وسيسمح بالحصول على خصومات. هذه هي معالمه الأساسية:

الاسم: Shopereum

الرمز: xShop

التكنولوجيا: رمز ERC-20

العدد للرموز الإجمالي: 600،000،000

الرموز التي سيتم تداولها: 180،000،000

يقدر المطورون أن المنصة ستبدأ العمل في أغسطس 2020 ، ومع ذلك ، فإن الرمز المميز سيبدأ تداوله في 25 يناير!

البيع الخاص لـ xShop عبر الموقع الإلكتروني الرئيسي shopereum.io مع مكافأة قدرها 25% عن طريق الاشتراك والشراء مباشرةً.

لذلك ، يمكن شراء رموز xShop وبيعها في بورصة Coineal في 25 يناير ، وتبادلها عبر منصة Lukki في 04 فبراير.

توجد مسابقة تداول على منصة Coineal نفسها. سيتم توزيع ما مجموعه 250 xShop في تصنيف سيغطي العشرة الأوائل من المسابقة (بدءًا من 100 xShop لأول ، و 50 xShop للثاني ، و 30 xShop للثالث ، و 10 xShop للذين تم تصنيفهم من 4 إلى 10).

يجب أن نكون منتبهين للغاية ونحلل عن كثب تطور هذا المشروع لأنه يعد بثورة كبيرة. لديهم خارطة طريق طموحة جدا واقتراح قيمة محددة جيدا.

الروابط الرسمية للمشروع