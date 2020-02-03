سنغافورة: بورصة الأوراق المالية الرقمية تحصل على موافقة الجهة المنظمة

تام شمس - الاثنين 3 فبراير 2020 03:51 مساءً - أكملت منصة بلوكتشين لأسواق رأس المال iSTOX الإطار التنطيمي الرقابي في سنغافورة وتمت الموافقة عليها كمشغل معترف به في السوق ومرخص لخدمات أسواق رأس المال.

وقد أكدت صحيفة بيزنس تايمز السنغافورية يوم ٣ فبراير أن المنصة، التي طورتها شركة ICHX Tech للبنية التحتية لبلوكتشين، تعمل الآن بشكل كامل ومرخصة من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، وهو البنك المركزي للمدينة.

منصة الأوراق المالية الرقمية المنظمة

أطلقت سلطة النقد في سنغافورة، التي تعمل أيضًا كجهة الرقابة المالية في سنغافورة، الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية لتشجيع المشروعات المحلية على متابعة منتجات وخدمات مالية مبتكرة ضمن بيئة ضغط آمنة وفعالة ومنخفضة التنظيم.

وستوفر iSTOX من ICHX Tech إصدارًا وتسوية وخدمة حفظ وتداولًا ثانويًا للأوراق المالية الرقمية - مما يبشر بوصول جديد ومُنظم بالكامل إلى مشهد بلوكتشين في مركز مالي عالمي رئيسي.

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الآن بعد أن أكملت مشاركتها في الإطار التنظيمي لسلطة النقد في سنغافورة، سيتم رفع القيود المفروضة على iSTOX، بما في ذلك القيود المفروضة على حجم الإصدارات التي يمكن أن تستضيفها وعدد المستثمرين الذين يمكنهم السحب، وقد أكدت الشركة تخريجها خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

التطورات المحلية الأخيرة في العملات المشفرة

حسبما تم الإبلاغ، فقد اقترحت سلطة النقد في سنغافورة مؤخرًا وضع مشتقات العملات المشفرة في نطاق اختصاصها. ومن شأن اقتراحها أن يجعل تداول المشتقات المالية بناءً على الأصول الأساسية مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) خاضعة لقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة للمدينة.

وبالتعاون مع شركة الاستثمار الحكومية تيماسيك هولدينغز وأكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية، جي بي مورغان تشيس، أنشأت سلطة النقد في سنغافورة أيضًا شبكة أولية للمدفوعات متعددة العملات على أساس بلوكتشين في نهاية العام الماضي.