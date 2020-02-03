عمالقة مجال العملات المشفرة الأخوة وينكليفوس يحصلان على ستة براءات اختراع للعملا المستقرة

تام شمس - الاثنين 3 فبراير 2020 03:51 مساءً - حصل تايلر وكاميرون وينكليفوس، مؤسسا بورصة جيميني للعملات المشفرة، على ستة براءات اختراع مرتبطة بالعملات المستقرة، وفقًا لملفات مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.

وثلاثة من براءات الاختراع - الأولى والثانية والخامسة في القائمة - تصف جميعها أنظمة لتغيير إمدادات عملة مستقرة تستند إلى بلوكتشين. حيث تصف براءة الاختراع الأولى كيف يمكن لأطراف خارجية موثوق بها مثل البورصات أو البنوك توليد الأصل، عند الطلب أيضًا.

العملات المستقرة كجزء من التمويل التقليدي

تصف اثنتان من براءات الاختراع - الثالثة والسادسة في القائمة - نظامًا لإنشاء عملة مستقرة على سلسلة بلوكتشين رئيسية عامة. تشير البراءة الثالثة أيضًا إلى إمكانية استخدام العملات المستقرة المدعومة كضمان في المعاملات المالية التي يتم تنفيذها من خلال عقود ذكية.

براءة الاختراع الرابعة - المقدمة في ٢٣ أبريل ٢٠١٨ - "تتعلق باستخدام الأصول الرقمية ذات القيمة الثابتة لدفع أرباح الأسهم للأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى المرتبطة بلوكتشين". وتشير هذه الورقة إلى أنه يمكن دفع أرباح الأسهم من الأوراق المالية مثل الأسهم في العملة المستقرة.

معركة براءات اختراع للعملات المشفرة

نظرًا لنضج مجال العملات المشفرة وإظهار إمكانات حقيقية، فإن الشركات الكبرى تبحث بشكل متزايد في التقنيات ذات الصلة وتسجيل براءات الاختراع عليها. فحسبما ذكر كوينتيليغراف في أواخر شهر يناير، حصلت شركة التكنولوجيا العملاقة آي بي إم على براءة اختراع لتطوير "توكن ذاتي الوعي" مصمم لتسجيل أحداث المعاملة دون اتصال بالإنترنت.