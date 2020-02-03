ال Bitcoin يتحدى الدببة و يحاول شق الطريق نحو 10K دولار

قفز سعر ال Bitcoin البيتكوين فوق مستوى المقاومة 9550 دولار لإبطال نمط الرأس والكتفين الرئيسيين مقابل الدولار الأمريكي. يبدو أن BTC مهيأ لتجمع كبير فوق 10K دولار.

فشل الدببة Bitcoin في دفع السعر إلى ما دون الدعم الرئيسي عند 9150 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

اكتسب الثيران السيطرة ، مما أدى إلى زيادة جديدة فوق 9500 دولار.

يوجد خط اتجاه صعودي متصل يتشكل مع دعم بالقرب من 9280 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

وعلى الجانب العلوي ، فإن مستويات 9500 و 9580 دولار هي مفتاح الارتفاع الكبير التالي.

البيتكوين يستعد للوصول الى 10000 دولار

في تحليل الأسبوع الماضي ، رأينا نموذج رأس وكتفين محتملين ل عملة البيتكوين دون 9500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. انخفض BTC إلى أقل من 9300 دولار ، لكن الدببة فشلت في دفع السعر إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي البالغ 9150 دولار.

نتيجة لذلك ، استعاد المضاربون الثيران السيطرة وضخوا السعر مرة أخرى فوق 9400 دولار. علاوة على ذلك ، كسر السعر مستوى المقاومة 9500 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

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تم تشكيل أعلى مستوى جديد لعام 2020 بالقرب من 9609 دولار قبل أن يقلص السعر مكاسبه. لقد عاودت النظر في مساحة 9250 دولار وتم تشكيل مستوى منخفض بالقرب من 9232 دولار. يتزايد Bitcoin حاليًا ويتداول فوق مستوى تصحيح فيب بنسبة 23.3% للانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 9609 إلى 9232 دولارًا.

علاوة على ذلك ، هناك خط اتجاه صعودي متصل يتشكل مع دعم بالقرب من 9280 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. وبالتالي ، يبدو أن السعر مدعوم جيدًا على الجانب السفلي بالقرب من مستويات 9280 و 9240 دولارًا.

لا يزال الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 9150 دولارًا ، والذي يوجد أدناه خطر حدوث تصحيح هبوطي أكبر إلى 8800 دولار أو حتى 8600 دولار.

عقبة رئيسية تواجه ال Bitcoin

مستويات المقاومة 9500 و 9550 دولار مهمة جداً. الإغلاق الناجح فوق المستويات المذكورة يجب أن يكون لاستمرار الاتجاه الصعودي نحو منطقة المقاومة 10000.

قد تؤدي أي مكاسب أخرى فوق مستوى 10000 دولار إلى دفع السعر نحو مستوى المقاومة 10400 دولار في الجلسات القادمة. بالمقابل ، إذا استمرت عملة البيتكوين بالقرب من مستويات المقاومة 9500 و 9550 دولار ، فهناك خطر حدوث انخفاض قوي أدنى من مستويات الدعم 9240 و 9150 دولار في المدى القريب.