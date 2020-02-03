عقود بيتكوين الآجلة: تقلبات "قادمة" مع وصول الفائدة المفتوحة على بيتميكس إلى ١ مليار دولار

تام شمس - الاثنين 3 فبراير 2020 02:51 مساءً - أصبحت العقود الآجلة لبيتكوين (BTC) بسرعة منتجًا محببًا للمستثمرين من المؤسسات حيث ارتفعت الفائدة المفتوحة بنسبة ٦٠٪ منذ بداية عام ٢٠٢٠.

وتُظهر البيانات المستمدة من مورد المراقبة سكيو ماركتس أن الفائدة المفتوحة عبر عروض العقود الآجلة الرئيسية من البورصات يبلغ الآن أكثر من ٤ مليارات دولار.

الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة على بيتميكس وأوكي إكس تتجاوز ١ مليار دولار

ينبع أكثر من نصف ذلك من شركتين - عملاقة المشتقات بيتميكس وبورصة العملات المشفرة أوكي إكس - وكلتاهما لديها الآن فائدة مفتوحة تزيد قيمتها عن مليار دولار.

الفائدة المفتوحة لعقود بيتكوين الآجلة (البورصات فقط). المصدر: سكيو ماركتس

يوم الاثنين، أكدت منصة ديربيت الزميلة على ارتفاع قيمة خيارات عقود بيتكوين الآجلة الشهرية بنسبة ٧٠٪.

وقد حددت أحدث البيانات شهرًا غير عادي لعقود بيتكوين الآجلة، والتي رافقت مكاسب في الأسعار بلغت ٣٥٪ تقريبًا هذا العام.

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وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن حجم التداول العالمي قد توسّع أيضًا في الأسابيع الأخيرة لتحدي الأرقام القياسية السابقة. ففي يوم واحد من الشهر الماضي، تم تداول أسواق العقود الآجلة أكثر من ٢٥ مليار دولار.

ميلكر: حركة بيتكوين من المرجح أن تكون "كبيرة وقريبًا"

أما الآن، فإن التوقع يتزايد من أجل التأثير السلبي لتعزيز زوج بيتكوين مقابل الدولار لأعلى حيث من المرجح أن تختبر الأسواق ١٠٠٠٠ دولار.

حيث قال سكوت ميلكر المحلل في أسواق كوينتيليغراف في تغريدة يوم الأحد: "مع وصول الفائدة المفتوحة على بيتميكس إلى مليار دولار، أصبح تقلب الأسعار مؤكدًا تقريبًا".

"فنحن لن نبقى في ٩٤٠٠ لفترة طويلة. ويجب أن تكون الخطوة التالية مهمة وأن تأتي قريبًا نسبيًا".

المضاربون على الصعود يضاعفون جهودهم لمكاسب السعر

ميلكر ليس الوحيد التطلع إلى مسار صعودي قصير المدى لعملة بيتكوين. ويعتبر تأثير تنصيف المكافأة في مايو - الآن على بُعد أقل من ١٠٠ يوم - هو بالفعل موضوع ساخن بين المعلقين.

بعد ذلك، تشير الحسابات إلى اتجاه صعودي من شأنه أن يأخذ زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى ١٠٠٠٠٠ دولار بحلول عام ٢٠٢٢.