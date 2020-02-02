وزارة الصحة الإماراتية تطلق منصة بلوكتشين للبيانات الطبية

تام شمس - الأحد 2 فبراير 2020 08:52 مساءً - أطلقت وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع وزارة الشؤون الرئاسية ومدينة دبي الطبية وغيرها من الجهات المعنية منصة لتخزين البيانات الصحية على أساس بلوكتشين.

ووفقًا لما أفادته وكالة أنباء الإمارات يوم ٢ فبراير، تهدف المنصة المستندة إلى بلوكتشين إلى تحسين كفاءة وزارة الصحة والخدمات الصحية الذكية والخدمات الصحية الأخرى. وسيساعد ذلك المستخدمين على تبسيط عملية البحث عن المنشآت الصحية والموظفين الطبيين والفنيين المرخصين، وكذلك الاستفسار عن سلاسل التوريد الدوائية.

وحسبما صرحت للدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة سياسة الصحة العامة، فإن منصة بلوكتشين الجديدة لتخزين البيانات ستساعد في تأمين قاعدة بيانات غير قابلة للتغيير وغير مركزية ومشفرة مع حماية أمنية مشددة للتحقق من صحة البيانات وموثوقيتها.

Advertisements

ووفقًا لخطط الوزارة لإدخال الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، ستحتوي المنصة أيضًا على وظائف الذكاء الاصطناعي. حيث قال الدكتور أمين حسين الأميري، مساعد وكيل الوزارة لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة والوقاية إن "المشروعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز قدرات خدمات الرعاية الصحية وتوفير الحلول الطبية الذكية، بما يتوافق مع الذكرى المئوية لدولة الإمارات العربية المتحدة ٢٠٧١، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي".

الإمارات العربية المتحدة تأخذ زمام المبادرة في تكنولوجيا بلوكتشين

ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر أن ٨٠٪ من الكيانات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة قد بدأت باستخدام بلوكتشين. وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن انتقالها إلى منصة سجل أعمال موحدة قائمة على أساس بلوكتشين لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي وتمكين مصدري التراخيص من إدارة التراخيص التجارية وسجلات الشركات.

ومع كونها لامركزية وآمنة وشفافة وفعالة في إدارة البيانات، يمكن لقطاع الرعاية الصحية الاستفادة بشكل كبير من تقنية بلوكتشين. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات أيضًا، مثل كيف يمكن أن تتكيف التكنولوجيا مع التطبيقات في العالم الحقيقي عندما يتعلق الأمر بالتنظيم والخصوصية والعلاقات التجارية والمزود والمريض التي تعتبر فريدة من نوعها في الرعاية الصحية.