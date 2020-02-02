تويتر يضيف إيموجي بيتكوين، يقترح جاك دوروسي أن يونيكود تفعل نفس الشيء

تام شمس - الأحد 2 فبراير 2020 02:52 مساءً - قام المؤسس والمدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي بتغريد إيموجي بيتكوين (BTC) التي تمت إضافتها مؤخرًا يوم ٢ فبراير وأشار إلى يونيكود، الاتحاد الذي يدير معيار الشخصيات، في اقتراح واضح لفعل الشيء نفسه.

وأظهرت تغريدة دورسي أنه الآن، عندما يكتب مستخدم التغريد علامة هاش بيتكوين أو BTC، تظهر صورة تظهر رمزها بجوارها.

تغريدة دورسي تُظهر إيموجي بيتكوين. المصدر: تويتر

حظي اقتراح دورسي بإدراج الرمز في معيار ترميز نص يونيكود في تقدير المجتمع، حيث انضمت إليزابيث ستارك المؤسسة المشاركة للايتنينغ لابز إلى الطلب.

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وبعد أن أضاف تويتر الرموز التعبيرية إلى منصته، قام العديد من الشخصيات المشفرة بتجريبها، بما في ذلك مؤسس ترون (TRX) والرئيس التنفيذي لشركة بيتورنت، جستين صن.

استخدمت الحسابات الرسمية لبورصة العملات المشفرة الرئيسية باينانس الرموز التعبيرية واقترح أن ينضم مجتمع العملات المشفرة إلى استخدام الهاش لجعلها رائحة لتويتر. كما أعاد الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو إعادة كتابة الرسالة التي تقول: "دعونا نفعل ذلك".

مشاركة جاك دورسي في مجال العملات المشفرة

ليست هذه هي أول خطوة في العملات المشفرة من قِبل المؤسس المشارك لتويتر، والذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق المدفوعات عبر الهاتف المحمول للعملات المشفرة "سكوير". في أوائل ديسمبر ٢٠١٩، أعلن أيضًا أن تويتر لديه فريق متخصص لتطوير معيار لامركزي لوسائل التواصل الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، حصلت شركة سكوير على براءة اختراع عن تقنية زُعم أنها تكسر حاجزًا حاضرًا في معاملات التجار المشفرة عبر توفير نظام في الوقت الفعلي يقوم بتبادل العملات المشفرة مقابل النقود الورقية. وفي نوفمبر، أصدرت الشركة أيضًا خطابًا للمساهمين يوضح أن عدد مشتري بيتكوين على التطبيق قد تضاعف في الربع الثالث من عام ٢٠١٩، لكنهم حققوا أرباحًا منخفضة.