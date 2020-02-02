تطبيق المراسلة العملاق "لاين" لإطلاق توكن لينك لليابان في أبريل

تام شمس - الأحد 2 فبراير 2020 02:52 مساءً - ستطلق شركة إل في سي كوربوريشن، وهي شركة عملات مشفرة تابعة لشركة لاين العملاقة للرسائل، تداول العملة المشفرة الخاص بها لينك في اليابان في أبريل.

ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٣٠ يناير، تعمل إل في سي أيضًا على تطوير نظام مخصص لأول مرة لينك في اليابان من خلال بورصة العملات المشفرة المحلي بيتماكس.

وقد بدأت لاين بالفعل تداول لينك في بورصة العملات المشفرة الدولية في بيتبوكس في منتصف أكتوبر ٢٠١٨. ونظرًا للوائح العملات المشفرة المشددة الوطنية الأكثر صرامة في اليابان، اضطرت "إل في سي" إلى الانتظار للحصول على ترخيص من المنظمين الماليين المحليين في سبتمبر ٢٠١٩ قبل إطلاق بورصة العملات المشفرة في بيتماكس في البلاد.

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ووفقًا لموقعها الرسمي، يتيح لينك لحامليها الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والتطبيقات اللامركزية، أو التطبيقات اللامركزية.

برامج الرسائل الاجتماعية والعملات المشفرة

لاين ليس التطبيق الاجتماعي الوحيد الذي يحاول حاليًا إنشاء اقتصاد العملة المشفرة الخاص به. ومن الأمثلة الأخرى تطبيقات المراسلة كيك وتيليغرام وواتساب وعملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يواجه كل من كيك وتيليغرام حاليًا معارك قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن البيع المزعوم للأوراق المالية غير المسجلة للمواطنين الأمريكيين. حيث طلبت كيك مؤخرًا تعريفًا رسميًا لتاريخ المحاكمة لدعوتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. كما قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة في الآونة الأخيرة بتحصين قضيتها ضد تيليغرام واقترحت أن توكنات غرام لها أقل من الكعك نظرًا لافتقارها إلى القيمة الجوهرية.