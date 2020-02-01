إكسبرينغ من ريبل تفتتح منتدى علاقات المطورين

تام شمس - السبت 1 فبراير 2020 08:53 مساءً - ستقوم إكسبرينغ من ريبل بإطلاق صفحة ويب ومنتدى مجتمعي يشار إليهما باسم "علاقات المطورين" أو DevRel، لمنصة المطورين الخاصة بها.

ومعظم موظفي إكسبرينغ يعملون على الجانب الهندسي والمنتجات، وذلك حسبما أوضح منشور يوم ١ فبراير على موقع إكسبرينغ. حيث يقرأ المنشور "نحن نفكر في DevRel كأذني وفم إكسبرينغ".

إكسبرينغ للمطورين

كانت إكسبرينغ تعمل في الأصل كفرع للاستثمار في ريبل. وفي أكتوبر ٢٠١٩، أطلقت ريبل أيضًا منصة إكسبرينغ للمطورين، مما منح المبدعين مكانًا لرقمنة الأموال.

وبعد عدة أشهر، في ديسمبر ٢٠١٩، أضافت إكسبرينغ ميزات إلى منصتها، بما في ذلك SDK، والتي أضافت التوافق لتطبيقات المبرمجين.

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DevRel للرؤى

وفقًا لمنشور المدونة، ذكرت إكسبرينغ التواصل مع المنشئين عبر المحتوى والأحداث والدعم.

وتهدف إكسبرينغ إلى تزويد المطورين بمواد مفيدة مثل نموذج التعليمات البرمجية والبرامج التعليمية. كما ذكر منشور المدونة أيضًا استضافة المؤتمرات، وكذلك تقديم الدعم الفني، كل ذلك في محاولة لإشراك المجتمع حول منصة إكسبرينغ.

وقرب نهاية عام ٢٠١٩، غطى كوينتيليغراف أيضًا استثمارات إكسبرينغ في العديد من المساعي، بما في ذلك بريد واليت والشركة السويدية الناشئة توو لابز.