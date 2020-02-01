من ١٢ دولارًا إلى ١٢ ألف دولار: تنصيف بيتكوين لمستوى ١٠٠ ألف دولار يبعد ١٠٠ يوم فقط

تام شمس - السبت 1 فبراير 2020 02:51 مساءً - إن بيتكوين (BTC) تبعد أكثر من ثلاثة أشهر بقليل عن خفض العرض الخاص بها إلى النصف - والمعلّقون الرئيسيون في السوق صعوديون بلا أدنى شك بشأن تأثيره.

ففي تغريدة بتاريخ ١ فبراير، قدمت وكالة التصنيف "فايس ريتينغز" ملخصًا لأداء سعر بيتكوين على مدى عمليتي تنصيف المكافآت السابقتين.

فايس: التنصيف يساعد سعر بيتكوين "بلا أدنى شك"

يشير التنصيف إلى عدد عملات بيتكوين الجديد الممنوح للقائمين بالتعدين لكل مجموعة من المعاملات التي يقومون بالتحقق منها.

وخلال الحدث الأول في أواخر نوفمبر ٢٠١٢، تم تداول بيتكوين مقابل الدولار بسعر ١٢ دولارًا فقط. وبعد أربع سنوات، انخفض العرض بمقدار النصف إلى المعدل الحالي البالغ ١٢,٥ بيتكوين للكتلة الواحدة، وكان السعر ٦٥٢ دولارًا.

ومع ارتفاع بيتكوين أكثر من ٣٠٪ في شهر يناير وحده لتصل إلى ٩٤٥٠ دولارًا، أصبحت التوقعات الآن أعلى من أي وقت مضى بأن التنصيف في مايو ٢٠٢٠ سيؤدي إلى حركة سعرية خطيرة أقرب بكثير إلى ١٢٠٠٠ دولار من ١٢ دولارًا.

"إذًا، هل يساعد تنصيف عملة بيتكوين إلى زيادة الأسعار؟ بالتأكيد" حسبما تلخص فايس.

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"السؤال الوحيد الآن هو إلى أي مدى سترتفع بيتكوين في هذه المرة؟"

تنصيف مكافآت كتل بيتكوين وقيعان السعر. المصدر: تقييمات فايس/ تويتر

بيتكوين ستتفوق على الذهب وتضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي

تم تأخير تأثير تنصيف لعام ٢٠١٦ إلى حد ما. ففي هذا الحدث، حصلت بيتكوين فقط على أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٢٠٠٠٠ دولار في سباق صاعد بدأ بعد عام.

وبالمثل، يتوقع بعض المحللين أن ترافق فترة استراحة تنصيف مكافآت الكتلة في مايو إلى النصف عند ٦,٢٥ بيتكوين.

ومع ذلك فحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن الإحصاءات الأخرى تجعل عام ٢٠٢٠ أكثر ازدخارًا بالنسبة لعملة بيتكوين. فيما يتعلق بالتضخم، على سبيل المثال، فإن التنصيف سيخفض أسعار بيتكوين إلى نصف سعر الذهب ومستوى الاحتياطي الفيدرالي لاقتصاد الولايات المتحدة.

في عام ٢٠٢١، وفقًا لنموذج الأسعار التاريخي الدقيق الذي يوضح تأثير تخفيضات العرض من بيتكوين، يجب أن يصل زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى مستوى قياسي جديد يصل إلى ١٠٠٠٠٠ دولار.