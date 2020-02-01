"لايتكوين تتفوق على بيتكوين" - مكاسب لايتكوين البالغة ٦٥٪ تعكس صدى موجة الارتفاع منذ بدايةً ٢٠١٩

تام شمس - السبت 1 فبراير 2020 02:51 مساءً - بلغت لايتكوين (LTC) ٧٠ دولارًا للمرة الأولى منذ سبتمبر ٢٠١٩ في نهاية هذا الأسبوع، مما أثار تكهنات بأنها ستحفز حركة بيتكوين (BTC).

وقد أظهرت بيانات من أسواق كوينتيليغراف وكوين٣٦٠ أن زوج لايتكوين مقابل الدولار تجاوز حاجز ٧٠ دولارًا البارز في الأول من فبراير، ليواصل ارتفاعه المحلي عند ٧١,٥٠ دولارًا.

لايتكوين تحقق زيادة بنسبة ٦٥٪ في العوائد الشهرية

كما هو الحال مع العديد من العملات البديلة الرئيسية، يتوج الإنجاز شهرًا ناجحًا للغاية لعملة لايتكوين، والتي تم تداولها في الأول من يناير بسعر ٤٣ دولارًا فقط.

مخطط سعر لايتكوين على مدى شهر. المصدر: كوين٣٦٠

ومع ذلك، جذبت قفزة ٦٥٪ انتباه التجار لسبب واحد على وجه الخصوص. فحسبما لاحظت شخصية تويتر الشهيرة "لوما" يوم السبت، قدمت لايتكوين أداءً مشابهًا في مارس من العام الماضي.

وبعد مضاعفة سعره على مدى أربعة أسابيع، أفسحت لايتكوين المجال أمام بيتكوين، التي بدأت في موجة ارتفاع مدتها ثلاثة أشهر وبلغت ذروتها في ١٩ شهرًا عند ١٣٨٠٠ دولار.

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وعند تحليل المعنويات الحالية، يرى لوما وآخرون الآن إمكانية أن يعيد النموذج نفسه.

حيث لخص المستثمر مايكل فلوم على تويتر يوم الجمعة قائلًا: "لايتكوين تقود بيتكوين".

"ارتفعت لايتكوين بنسبة ٥,٨٪ لا أعرف لماذا، لكنه اتجاه شائع. ووصول بيتكوين إلى١٠ آلاف دولار أمر ممكن للغاية."

الطريق إلى ١٠٠ ألف دولار يبدأ

حسبما ذكر كوينتيليغراف، فقد انقلبت مصادر التداول المتعددة مؤخرًا بشكل متزايد على توقعات بيتكوين لهذا العام.

فبعد الخروج من نطاق ٦٠٠٠ دولار، أصبح المعلقون الآن مقتنعين على نطاق واسع بأن العودة إلى تلك المستويات أمر مستبعد إلى حد كبير.

وفي مناقشة حول السوق يوم الجمعة، أضاف اثنان من مستخدمي العملات المشفرة المشهورين على يوتيوب إلى الشعور بالتوقع، بحجة أنه عند المستويات الحالية البالغة ٩٤٠٠ دولار، دخل زوج بيتكوين مقابل الدولار في الدورة الصعودية، والتي قد تصل إلى ٨٠٠٠٠ دولار على الأقل.