أول مُصدر رخصة للعملات المشفرة بأوروبا يحذر من شركة عملات مشفرة جديدة غير مسجلة

تام شمس - السبت 1 فبراير 2020 12:51 صباحاً - رصدت هيئة مراقبة مالية أوروبية كبرى، وهي لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ (CSSF)، شركة أخرى للعملات المشفرة غير مسجلة.

وقد أعلنت اللجنة يوم ٣١ يناير أن الشركة، كريبتو بول، التي تعمل تحت عنوان url crypto-bull.io، تدعي أنها تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها، في حين أنها لا تملك الإذن بتقديم خدمات العملات المشفرة في البلاد.

ويقرأ إشعار التحذير:

"تُبلغ لجنة مراقبة القطاع المالي الجمهور بأن هذا الكيان لم يُمنح أي تفويض لتقديم خدمات الاستثمار أو الخدمات المالية الأخرى في أو من لوكسمبورغ." Advertisements

الشركة غير المسجلة تريد تقديم الخدمات للمستخدمين البريطانيين والإسبان والروس

وفقًا لموقع الويب، تقوم كريبتو بول بوضع نفسها كمنصة "موثوقة وموجهة تقنيًا" لتداول العملات المشفرة. ولا تدعي كريبتو بول بشكل صريح إذا ما كانت الشركة مرخصة أم لا، حيث تدعي أنها تقع في العنوان ٢، بليس دو باريس، ٢٣١٤ لوكسمبورغ،

ويبدو أن الشركة توجه خدماتها إلى المستخدمين في المملكة المتحدة وإسبانيا وروسيا، وفقًا لأرقام هواتف الشركة الثلاث ذات الصلة على الموقع الإلكتروني.

ومع تسجيل نطاقها المزعوم في فبراير ٢٠١٩، يبدو أن كريبتو بول كانت لديها فرصة لتضليل بعض مستخدمي العملات المشفرة. وفي الواقع، تزعم بعض المراجعات عبر الإنترنت أن الشركة ليست منصة استثمارية مشروعة بل هي مخطط احتيالي للعملات المشفرة. في حين تقول المراجعات الأخرى أن كريبتو بول قد تم تسليط الضوء عليها بالفعل من قبل السلطات في إيطاليا وإسبانيا وتم إدراجها في القائمة السوداء كعملية احتيالية.