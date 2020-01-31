تزيرو التابعة لأوفرستوك تطلق خدمة تاجر وسيط في النصف الأول من عام ٢٠٢٠

تام شمس - الجمعة 31 يناير 2020 06:51 مساءً - تهدف شركة تزيرو من مجموعة أوفرستوك إلى إطلاق خدمة تاجر وسيط للأصول الرقمية والعملات المشفرة في النصف الأول من عام ٢٠٢٠.

ففي خطاب موجه إلى المستثمرين صدر يوم ٣٠ يناير، قدم الرئيس التنفيذي لتزيرو ساوم نورصالحي ملخصًا لتقدم الشركة خلال العام الماضي وسلط الضوء على أهداف تزيرو لعام ٢٠٢٠. وتركز أحد الأهداف الرئيسية للشركة على طرح تاجر وسيط للأصول الرقمية في النصف الأول من العام الحالي، أطلق عليها اسم تزيرو ماركتس.

حيث قال نورصالحي إن الشركة تعمل عن كثب مع المنظمين في هذا الشأن، وأضاف أن "هذه مبادرة مهمة لأنها ستسمح لنا بدمج تجارب الويب والتطبيقات النقالة في المستقبل، مما يتيح للمستثمرين تداول الأوراق المالية الرقمية والعملات المشفرة على منصة واحدة."

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وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، قدمت بورصة بوسطن لتوكنات الأوراق المالية التابعة لتزيرو طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات للموافقة على إطلاق سوق للأوراق المالية المسجلة للتداول العام، في أكتوبر ٢٠١٩. وطلبت البورصة من الهيئة "اعتماد قواعد تحكم تداول الأوراق المالية في الأسهم" في البورصة" والتي "ستشغل نظامًا أوتوماتيكيًا بالكامل لتنفيذ أولوية السعر/الوقت من أجل تداول "توكنات الأوراق المالية".

تجار الوساطة يتلقون الضوء الأخضر من هيئة الأوراق المالية والبورصات

في نوفمبر الماضي، حصلت هاربور، وهي منصة رقمية للأصول البديلة، على ترخيص وكيل نقل من هيئة الأوراق المالية والبورصات. ويمكّن الترخيص هاربور من الاحتفاظ بسجلات مالية لملكية توكنات الأوراق المالية وتتبع أرصدة الحسابات ودفع أرباح الأسهم مع جذب شركات بلوكتشين التي تتطلع إلى إجراء عروض +Reg A.

وكانت شركة بلوكستاك المستندة إلى بلوكتشين هي صاحبة أول عرض لتوكنات رقمية على الإطلاق يتلقى الضوء الأخضر من هيئة الأوراق المالية والبورصات لتشغيل جولة استثمارية بقيمة ٢٣ مليون دولار بموجب اللائحة A+. ويقال إن مؤسسي بلوكستاك منيب علي وريان شيا أمضيا ١٠ أشهر وحوالي مليوني دولار للحصول على موافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات لعرض Reg A+.