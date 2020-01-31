يمكن لمستخدمي بيتفينكس الآن تداول عملة تيثر غولد المستقرة مقابل بيتكوين

تام شمس - الجمعة 31 يناير 2020 05:53 مساءً - بعد إطلاق تداول عملة تيثر غولد المستقرة المدعومة بالذهب (₮XAU) الأسبوع الماضي، تسمح بيتفينكس الآن للمستخدمين بتداول تيثر غولد مقابل بيتكوين (BTC).

ففي ٣٠ يناير، قامت بيتفينكس بطرح ثلاثة أزواج تداول بالهامش لتيثر غولد، وهي واحدة من الأصول الرقمية المدعومة بالذهب المادي، والتي تم طرحها بواسطة شركة تيثر التابعة لبيتفينكس يوم ٢٣ يناير.

تسمح بورصة العملات المشفرة الآن للمتداولين بتداول تيثر غولد مقابل بيتكوين بالإضافة إلى الدولار الأمريكي والعملة المستقرة المرتبطة بالدولار "تيثر" (USDT).

Advertisements

كما أشارت بيتفينكس إلى أن التداول بالهامش - وهي ميزة تمكن المتداولين من اقتراض الأموال لزيادة الرافعة المالية - سوف تتطلب حقوق ملكية أولية قدرها ٢٠٪ وتوفر رافعة مالية بحد أقصى ٥ أضعاف.

اتهام تيثر بعدم دعم توكن USDT الخاص بها بما يكفي من الدولارات

تيثر غولد هي إحدى العملات المستقرة التي أطلقتها شركة تيثر الرئيسية للعملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع عملة تيثر المستقرة المثير للجدل. وكانت تيثر معروفة بأنها العملة المستقرة الرائدة في العالم، وقد خضع لخلافات متعددة حيث أشارت بعض التقارير إلى أن تيثر ليس لديها ما يكفي من الدولارات لدعم التوكنات. وتسعى الشركة جاهدة لإقناع الجمهور بأن عملات تيثر مدعومة بالقدر المناسب من ممتلكات الدولار.

وفي الوقت نفسه، يُزعم أن تيثر غولد هي "أفضل طريقة للاحتفاظ بالذهب"، حيث يُزعم أن دعمها المخزن الفعلي للذهب محتجز في خزينة سويسري، حيث يتم اعتماد "أفضل التدابير الأمنية والمقاومة للتهديد".