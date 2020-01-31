كبير مستشاري سوق سيلك رود يعترف بالذنب أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية

تام شمس - الجمعة 31 يناير 2020 05:53 مساءً - اعترف أحد كبار مستشاري سوق الويب المظلم "سيلك رود" بتهمة التآمر لتوزيع المخدرات في محكمة مانهاتن الفيدرالية. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل بالولايات المتحدة بتاريخ ٣٠ يناير، كان روجر توماس كلارك شخصية رئيسية في تطوير طريق سيلك رود، حيث قدم المشورة بشأن جميع جوانب المشروع، وحتى محاولة ترتيب القتل مقابل أجر لحماية مصالحه.

وقد وصف روس أولبريخت، منشئ سيلك رود، كلارك، الذي استخدم عددًا من الأسماء المستعارة على الإنترنت مثل "Variety Jones" و "Plural of Mongoose"، باعتباره "مرشدًا حقيقيًا"، قدم المشورة بشأن أمن الموقع وإدارته.

وقد لعب كان كلارك يلعب دورًا مهمًا في تقديم المشورة إلى أولبريخت حول إعداد قصة وهمية بأنه باع موقع سيلك رود على الإنترنت، وكان مسؤولًا عن جمع المعلومات حول تحقيقات السلطات في الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، يُتهم كلارك بالحث على وتيسير محاولة القتل لموظف سيلك رود الذي يشتبه في قيامه بسرقة مبلغ ٣٥٠٠٠٠ دولار من بيتكوين (BTC) من المنظمة، ولا تزال المحاكمة مستمرة.

تم إنشاء سوق سيلك رود بواسطة أولبريخت في يناير ٢٠١١، وتم تشغيله حتى عام ٢٠١٣. وقد عمل على تسهيل بيع المخدرات وغيرها من السلع والخدمات غير القانونية، وذلك باستخدام نظام دفع يستند إلى بيتكوين لإخفاء هويات المستخدمين، حتى تم التسلل إليه وإغلاقه في نهاية المطاف من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.