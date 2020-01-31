منصة هايبرليدجر فابريك المدعومة من آي بي إم تُطلق الإصدار ٢.٠

تام شمس - الجمعة 31 يناير 2020 05:53 مساءً - أصدرت هايبرليدجر فابريك الإصدار ٢.٠ من منصتها لتكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT)، وفقًا لإعلان صدر يوم ٣٠ يناير. وقد تمت إضافة العديد من الميزات الرئيسية إلى المنصة لتحسين كيفية تواصل المشاركين المختلفين مع بعضهم البعض.

وهايبرليدجر فابريك هي واحدة من العديد من منتجات اتحاد هايبرليدجر، الذي يضم العشرات من اللاعبين المهمين في الصناعة وتدعمها آي بي إم بشكل أساسي.

وفابريك هي شبكة بلوكشين خاصة أو "مرخّصة" تُستخدم في صناعات مثل سلاسل التمويل والإمداد. وهي تتيح للشركات التحكم في الوصول إلى شبكاتها والحفاظ على خصوصية البيانات الحساسة، مع تمكين بعض التعاون عبر الصناعة من خلال قنوات مخصصة وعقود ذكية يمكن التحقق منها.

وقد قامت النسخة ٢.٠ ببعض التحسينات الملحوظة على اللامركزية عن طريق إضافة نظام إدارة جديد لرموز السلسة، وهو مصطلح فابريك للعقود الذكية. كما يمكن للمؤسسات المتعددة الآن الاتفاق على المعلمات الرئيسية لرموز السلسلة، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في دفتر السجلات المشترك.

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بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقوم المنظمات الفردية بتعديل رموز السلاسل قبل الالتزام بدفتر السجلات، مما يضمن موافقة الجميع على البيانات التي يمكن مشاركتها مع بعضهم البعض.

كما تم تبسيط مشاركة البيانات للعمل على أساس الحاجة إلى المعرفة. ويمكن للمؤسسات الآن اختيار مشاركة البيانات بشكل خاص مع أعضاء محددين في شبكتهم المباشرة، مما يلغي الحاجة إلى تحديد مجموعات قنوات معقدة للقيام بالشيء نفسه.

وأخيرًا، تم إدخال العديد من التحسينات على الأداء، بما في ذلك توحيد المهام وتدفقات البرنامج الأكثر كفاءة. وتدعي هايبرليدجر أن هذا يسمح للشبكة بدعم آلاف المعاملات في الثانية.