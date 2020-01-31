شركة إقراض العملات المشفرة جينيسيس تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في أصول القروض في الربع الأخير من عام ٢٠١٩

تام شمس - الجمعة 31 يناير 2020 03:52 مساءً - أغلقت شركة جينيسيس للتجارة والإقراض بالعملات الرقمية الربع الأخير من عام ٢٠١٩ بنتائج قياسية في أصول القروض منذ إنشائها.

في بيان صحفي صدر يوم ٣٠ يناير، سهلت شركة جينيسيس للحصول على قروض بقيمة ٤,٢٥ مليارات دولار منذ تأسيسها في مارس ٢٠١٨، مما جعل الربع الرابع هو الأفضل في تاريخ الشركة. وقد نشأت جينيسيس بأكثر من ١,١ مليار دولار في شكل قروض ومقترضات لعملائها من المؤسسات، حيث بلغ إجمالي القروض النشطة ٥٤٥ مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة ٢٣٪ مقارنة بـ ٤٥٠ مليون دولار في الربع الثالث.

لاحظت جينيسيس زيادة في دفتر القروض النشط والأصول على الرغم من الانخفاض بنسبة ١٤٪ في سعر بيتكوين (BTC) والأصول الرقمية الأخرى. كما استمر نمو حجم القروض بالدولار الأمريكي وشكل ٣٧٪ من محفظة القروض النشطة للشركة في الربع الأخير من عام ٢٠١٩.

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أبرز التطورات في سوق قروض العملات المشفرة

اعتبارًا من ديسمبر ٢٠١٩، قدرت صناعة إقراض العملات المشفرة بالكامل بقيمة ٤,٧ مليارات دولار وكان عدد منصات قروض العملات المشفرة ينمو بسرعة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة بلوكتشين غريتشين ليمتد.

وفي حين أن المقرضين كسبوا فقط ٨٦ مليون دولار في الفائدة منذ عام ٢٠١٨، كان الطلب على قروض العملات المشفرة ينمو. ففي الربع الأول من عام ٢٠١٩، تم إصدار أكثر من ٥٤٠٠ قرض جديد، وفي الربع الثاني تم إصدار ١٨٥٠٠ على الأقل. كما زاد حجم الإقراض أيضًا، حيث أصدر المقرضون قروضًا بقيمة ٦٤,٨ مليون دولار في الربع الأول و١٥٩,٣ مليون دولار في الربع الثاني.

وفي الآونة الأخيرة، أضافت الشركة الرئيسية لإقراض العملات المشفرة بلوكفاي دعمًا للايتكيون (LTC) ويو إس دي كوين (USDC)، وأعلنت شركة الإقراض وقروض العملات المشفرة سيليسيوس أنه سيتم تطبيق الفائدة المركبة على العملات المشفرة المودعة في محافظها.