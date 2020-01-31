مجرمو الإنترنت يخفون سيناريو تعدين العملات المشفرة وراء صورة خلفية لكوبي براينت

تام شمس - الجمعة 31 يناير 2020 03:52 مساءً - استغل مجرمو الإنترنت الانتهازيين وفاة أسطورة كرة السلة كوبي براينت في وقت سابق من هذا الأسبوع من خلال وضع مصائد خداعية لأولئك الذين يبحثون عن تذكارات للنجم. فوفقًا لتغريدة من Microsoft Security Intelligence يوم ٣١ يناير، يخفي المتسللون رمز html ضار يحتوي على نص برمجي للتعدين الخفي في صورة خلفية سطح المكتب الخاصة ببطل NBA.

والتعدين الخفي هي ممارسة يقوم فيها مجرمو الإنترنت باختراق قوة المعالجة لأجهزة الكمبيوتر الأخرى لتعدين العملات المشفرة عن بُعد.

وفي أعقاب تحطم طائرة الهليكوبتر المأساوية التي أودت بحياة براينت وابنته البالغة من العمر ١٣ سنة، وسبعة ركاب آخرين، كان هناك اهتمام متزايد بالنجم من كل من المشجعين والجمهور العام.

وربما لا غرابة في أن مجرمي الإنترنت لم يستغرقوا وقتًا طويلًا للاستفادة من هذا. ويعد عدد متزايد من الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات وصور للنجم مجرد مجموعة جديدة من الضحايا المحتملين.

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حيث عثر فريق مايكروسوفت على ملف html الضار، فيروس طروادة Trojan:HTML/Brocoiner.N!lib باستخدام برنامج Defender Virus Protection الخاص بالشركة. وتم إخفاء البرنامج النصي لتعدين العملات في خلفية لسطح المكتب تظهر صورة براينت. وقد تم حظر موقع استضافة برنامج تعدين العملة بواسطة البرنامج.

احترام الذكرى أم كسب المال؟

حسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن وفاة براينت جلبت موجة من الحزن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك على الحساب الشخصي لمؤسس ترون جستين صن. حيث كان براينت مؤيدًا قويًا للعملات المشفرو، وترون على وجه الخصوص، حيث ناقش مستقبل بلوكتشين مع صن على خشبة المسرح في مؤتمر niTROn في عام ٢٠١٩.

وكبادرة على الاحترام، أعلنت صن أن المؤتمر الذي يعقد هذا العام سيكون مخصصًا للنجم. ومع ذلك، وبالنظر إلى تاريخ صن السابق من الأساليب الترويجية المشكوك فيها، سارع البعض في وسائل التواصل الاجتماعي إلى انتقاد هذه الخطوة باعتبارها محاولة وقحة لكسب المال.