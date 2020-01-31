بنك كمبوديا الوطني سيطلق شبكة مدفوعات رقمية خلال هذا الربع

تام شمس - الجمعة 31 يناير 2020 02:55 صباحاً - أعلن بنك كمبوديا الوطني عن إطلاق شبكة مدفوعات رقمية خلال هذا الربع لدعم العملة الرقمية الجديدة لبنك كمبوديا التي تسمى باكونغ.

وهي بالفعل عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) تم إطلاقها على أساس تجريبي في جميع أنحاء كمبوديا في يوليو. حيث صرح تشيا سيري، المدير العام لبنك كمبوديا الوطني، إن النظام سيكون جاهزًا للعمل خلال الربع المالي الحالي. ووصف سيري باكونغ بأنها "بوابة الدفع الوطنية لكمبوديا".

وستلعب باكونغ دورًا رئيسيًا في جلب جميع اللاعبين في مجال الدفع في كمبوديا ضمن نفس المنصة، مما يسهل على المستخدمين النهائيين الدفع لبعضهم البعض بغض النظر عن المؤسسات التي يتعاملون معها. وفي النهاية، نأمل أن نسمح بالدفع عبر الحدود من خلال نظام باكونغ أيضًا.

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وعلى عكس معظم العملات المشفرة التي تعتمد على بلوكتشين، فإن باكونغ هو نظام مغلق تدعمه السلطات المصرفية. وترتبط محفظة إلكترونية بالحساب المصرفي لكل مستخدم حتى يتفاعل بسهولة أكبر مع العملة الصعبة. ويدعم النظام المعاملات في الوقت الفعلي بينما يقوم بنك كمبوديا الوطني بتخزين السجلات المركزية حول أين تذهب الأموال.

ويُعد هذا تعديلًا على الموقف السابق لكمبوديا من تكنولوجيا بلوكتشين والعملات المشفرة. حيث سبق أن أصدرت البلاد متطلبات الحصول على رخصة عمل للعملات المشفرة - وقد أصبحت بورصة عملات مشفرة كمبودية أول شركة مرخصة في أغسطس ٢٠١٨.

وفي أي حال، يبدو أن حالة الاستخدام على نطاق واسع لأحد البنوك الوطنية لمنح المستخدمين القدرة على التعامل مع بعضهم البعض باستخدام التحقق من بلوكتشين تسرع الاعتماد.